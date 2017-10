Acusan a Ricardo Anaya de fraude en el PAN

El extitular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), Miguel Ángel Toscano, denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) al dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, y al secretario general, Damián Zepeda, por “fraude al alterar” los estatutos panistas, informó El Universal.En la nota del rotativo nacional, cita la acusación y explica que esos movimientos le permiten permanecer en el cargo hasta un día antes del registro de precandidaturas a la Presidencia de la República.Con la modificación de la normativa, Anaya evitó renunciar un día antes del inicio del proceso electoral, marcado por la autoridad en el tema el pasado 8 de septiembre, y se beneficia directamente de recursos de su partido, además de la exposición mediática como dirigente y aspirante presidencial, al mismo tiempo.De acuerdo con Toscano, el INE debe inhabilitar al líder blanquiazul para contender por la Presidencia debido a que, al ser alterados de manera irregular los estatutos, deben ser anulados y mantenerse la normativa anterior. Con eso, Anaya perdería la oportunidad de registrarse porque el plazo venció el 7 de septiembre.En la demanda que presentó este lunes 2 de octubre ante el INE, Toscano explica que en la XVIII Asamblea Nacional del PAN, que se llevó a cabo el 21 de noviembre de 2015, el panista Diego Dávila presentó una reserva, que fue aprobada, para que los presidentes, secretarios generales y tesoreros de los comités municipales pudieran permanecer en sus puestos hasta un día antes de registrarse como precandidatos en caso de que les interesara competir por un puesto de elección popular.Sin embargo, Toscano aseguró que se “alteró” el acta certificada del Notario Público 5 del entonces Distrito Federal, Alfonso Zermeño Infante, quien en su documento oficial relató que el espíritu de la reserva de Diego Dávila sólo involucraba a los funcionarios panistas a nivel municipal, pero al publicar la reforma de estatutos en el Diario Oficial al documento panista se agregaron que también aplicaría para los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y las dirigencias estatales del blanquiazul.“Me permito proponer se modifique el artículo 48, numeral cuatro, del proyecto de estatutos que se somete a nuestra consideración, para quedar en los siguientes términos: ‘Sin perjuicio de las licencias a las que hacen referencia los párrafos anteriores, los presidentes, secretarios generales, tesoreros y comisiones directivas provisionales y comités directivos o delegaciones municipales que decidan contender como candidatos del partido a cargos de elección popular durante el período para el cual fueron electos, como dije antes, deberán renunciar o pedir licencia al menos un día antes de la solicitud de registro como precandidato en los tiempos que señale la convocatoria interna correspondiente’”, afirmó Diego Dávila aquel 21 de noviembre de 2015 desde el presidium.“Para nosotros está muy claro lo que procede cuando hay un acta que fue aprobada en una asamblea y en este caso hasta notariada, pues es un fraude, hay muchas jurisprudencias. Imaginémonos cuando un acta de una asamblea de una empresa se falsifica, lo que sucede ahí claramente es que se da por nula toda esa acta”, dijo el también exdiputado federal.“Son unos tramposos, me di cuenta leyendo. Cuando uno lee el acta notariada de Alfonso Zermeño, donde claramente se establece la reserva que se hizo del artículo 48 de la reforma de estatutos, y el militante Diego Dávila presenta la reserva, ésta está exclusivamente encaminada a los presidentes municipales”, dijo.En los documentos que el PAN presentó ante el INE y que fueron publicados en el Diario Oficial el viernes 1 de abril de 2016 se agregó que los funcionarios del CEN panista y de las dirigencias estatales también tendrían el beneficio de solicitar licencia hasta un día antes de registrarse como precandidatos, en caso de buscar un cargo de elección popular.“Sin perjuicio de las licencias a las que hacen referencia los párrafos anteriores, los presidentes, secretarios generales, tesoreros y secretarios del Comité Ejecutivo Nacional, de los comités directivos estatales o comisiones directivas provisionales y Comités Directivos o delegaciones municipales, que decidan contender como candidatos del partido a cargos de elección popular durante el periodo para el cual fueron electos como dirigentes, deberán renunciar o pedir licencia al menos un día antes de la solicitud de registro como precandidato en los tiempos que señale la convocatoria interna correspondiente”, cita textualmente el artículo 58, numeral cuatro de los estatutos.Toscano explicó que esta modificación quedó asentada en el número cuatro del artículo 58 debido a que se agregaron diversos artículos antes.Manifestó que con esta demanda busca que el INE anule la modificación al numeral cuatro del artículo 58 de la reforma de estatutos y, en su caso, permanezca la redacción anterior que establece que los funcionarios del partido que busquen ser abanderados en el siguiente proceso electoral tendrían que renunciar o solicitar licencia a su cargo un día antes de que inicie formalmente el proceso electoral.“Buscamos que el INE resuelva rápido y ordene la reposición del artículo que sí fue aprobado; por lo tanto, esto deja fuera de la contienda a Ricardo Anaya”, añadió.Con los estatutos vigentes de Acción Nacional, Ricardo Anaya puede quedarse en el cargo hasta un día antes de que el partido defina el inicio de la precampaña interna, que podría ser a fines de noviembre o a finales de diciembre.“No hay reglas del juego, la Comisión Permanente del PAN no ha aprobado las reglas del juego, simplemente están estirando la liga lo más que se pueda porque, insisto, no es lo mismo ser presidente del partido, con todo lo que ello implica, como los reflectores y los spots, y que hizo un uso desmedido de los recursos públicos. Hoy justamente lo que queremos es que el INE haga justicia”, agregó.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.