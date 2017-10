Va Kumamoto por candidatura para Senado

Guadalajara– Pedro Kumamoto presentó ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) su carta para manifestar su intención de buscar las firmas necesarias para postularse como candidato independiente al Senado.Kumamoto entregó la documentación que respalda la creación de una asociación civil para este fin, el alta ante la Secretaría de Hacienda, una cuenta bancaria y un correo electrónico para recibir notificaciones.A pregunta expresa, dijo que las firmas de apoyo ciudadano no solamente las va a recolectar en la zona metropolitana de Guadalajara, sino también en el interior del estado."Parte de la lógica de estar aquí es reconocer que existe una emergencia en todo el estado, no solamente la zona metropolitana padece de la inseguridad, no solamente en la zona metropolitana viven la desigualdad, la pobreza, la corrupción y la impunidad de nuestras autoridades y, por lo tanto, la intención siempre es ver al estado en su totalidad y no de la forma centralizadora".Kumamoto, quien deberá reunir 115 mil firmas a partir del 11 de octubre y durante 90 días, rechazó que esté incurriendo en la práctica del 'chapulinismo', la cual han ejercido algunos políticos en los últimos años.Prueba de ello, dijo, es que serán los propios ciudadanos quienes decidirán si apoyan o no su postulación a la Cámara alta."Si las personas lo desean, me pueden dar la posibilidad de un registro llegado su momento, si no pueden negármelo", sugirió."El trabajo que hemos hecho en el Congreso da fe que hemos entregado cuentas del 90 por ciento de lo que nos comprometimos a hacer."Ese otro 10 por ciento no se va a poder lograr porque, en algunos casos, esas propuestas quedaron sin efecto al haber funcionarios públicos que hicieron bien su trabajo y que dejaron sin efecto el trabajo que habíamos hecho y, en otro, por un mal diagnóstico".Juanita Delgado acompaña a Kumamoto en la fórmula para el Senado de la República.Como aspirantes a diputados federales independientes fueron registrados Pablo Montaño por el distrito 8, Rodrigo Cornejo por el 10, y Alberto Valencia por el distrito 13.