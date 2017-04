Se niega Yarrington a ser extraditado

El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, compareció este miércoles en la Corte de Apelación de Florencia, ante la que anunció su intención de oponerse a los pedidos de extradición en su contra.Así lo informó el procurador general de esa ciudad, Marcello Viola, quien agregó que los magistrados decidieron confirmar la permanencia en la cárcel del exgobernador, recluido en la prisión de Sollicciano, la principal de Florencia, tras ser arrestado el domingo pasado en esa ciudad.El procurador dijo que esa medida, la confirmación de la detención carcelaria, suele tomarse cuando existe el riesgo de fuga.La otra opción hubiera sido la de poner a Yarrington bajo arresto domiciliario, lo que por ahora no fue aceptado.Según Viola, el exgobernador no tuvo necesidad de un defensor de oficio y compareció al lado de dos abogados por él elegidos, cuya identidad no fue revelada.El funcionario señaló que ahora la Corte de Apelación de Florencia, encargada del caso, está a la espera de la documentación que deben enviar los países que solicitan la extradición, en este caso México y Estados Unidos.Viola precisó no tener ninguna información en relación a versiones de prensa en el sentido de que México habría declinado la extradición de Yarrington a favor de Estados Unidos."Esas son informaciones de prensa, nosotros no tenemos ninguna información oficial", aclaró.El magistrado recordó que México tiene un plazo de hasta 60 días para enviar la documentación requerida para la extradición y que una vez recibida, la decisión sería tomada en tiempos breves por la Corte de Apelaciones florentina.Dijo que en su comparecencia de hoy, Yarrington confirmó su decisión de oponerse a la extradición, en caso contrario, el proceso se hubiera visto notablemente simplificado.Según la normativa italiana, el procedimiento de extradición arranca con la recepción de una demanda, a la que debe ser adjuntada la copia de la medida restrictiva de la libertad personal, en caso de extradición procesal, o la copia de la sentencia de condena a pena de detención ejecutiva, en caso de extradición ejecutiva.Esa documentación debe ser enviada al Ministerio de Justicia italiano, que es el que mantiene el contacto diplomático con los países solicitantes.Con el fin de verificar que no existan razones que puedan bloquear la extradición, a la demanda debe ser adjuntada también una relación de los hechos de los que se acusa a la persona cuya extradición se solicita.El país solicitante debe indicar los datos y toda otra información útil para determinar la identidad y la nacionalidad del sujeto y debe especificar si el delito por el que se pide la extradición es castigado con la pena de muerte, en cuyo caso la entrega de la persona es negada.Tanto la demanda de extradición como la documentación adjuntada deben ser traducidas al italiano por el país solicitante.El procedimiento prevé que el acusado comparezca ante la Corte de Apelación encargada, como sucedió esta vez con Yarrington, para su identificación oficial.Durante esa cita el acusado puede oponerse a la extradición, lo que suele alargar los tiempos del procedimiento.Aparentemente el exgobernador estaba escondido desde hace tiempo con una identidad falsa en la sureña región italiana de Calabria, confirmó Luigi Rinella, responsable de la sección especializada en narcóticos del Servicio Central Operativo de la Policía.Señaló que se investiga si recibió apoyo local o cometió algún delito en territorio italiano.En particular dijo que se indaga si mantuvo algún tipo de relación con la criminalidad organizada local, pues Calabria es territorio de origen de la Ndrangheta, la mafia calabresa considerada la que actualmente maneja el ingreso de cocaína en Europa.

