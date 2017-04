Tribunal deja en suspenso liberar a 'Porky'

Ciudad de México—Tras la polémica generada por el amparo concedido a Diego Cruz, uno de los llamados Porkys de Costa de Oro, finalmente serán los magistrados de un Tribunal Colegiado de Veracruz los que resuelvan en definitiva, hasta después de Semana de Pascua, si respaldan o no la decisión del juez Anuar González sobre la libertad del acusado.Y es que este fin de semana el Juzgado Tercero de Distrito del Estado de Veracruz, encabezado por Maribel Rodríguez Rojas, secretaria de Juzgado y encargada del mismo tras la suspensión del juzgador González Hemadi, turnó el caso al tribunal de guardia que tendrá actividad durante el periodo vacacional de Semana Santa.Lo anterior luego de que la fiscalía veracruzana interpusiera ante el Poder Judicial de la Federación un recurso de revisión contra la sentencia que amparó a Diego Cruz a finales de marzo por “no hallar evidencias suficientes” sobre el abuso sexual sufrido por la menor Daphne.En tanto, el juicio de amparo promovido por Enrique Capitaine, el cual había sido suspendido ante el impedimento promovido por el propio juez Anuar González por las críticas recibidas en su contra antes de ser suspendido, ya es revisado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de Veracruz para determinar a qué juzgado es enviado.En un acuerdo publicado el pasado 29 de marzo el juzgador indicó que, derivado de la sentencia que dictó en el asunto de Diego Cruz, busca no conocer del amparo 272/2017 promovido por Enrique Capitaine contra el auto de formal prisión dictado en su contra por presunta pederastia contra la menor Daphne.“A partir del dictado de la sentencia en el juicio de amparo 159/2017 del índice de este Juzgado, seguido en contra de un coinculpado del ahora quejoso, Enrique Capitaine, y a partir de la publicación esta semana de la nota periodística de la misma, se ha venido en contra de mi función diversos ataques por parte de los medios masivos de comunicación, sobre todo en redes sociales, donde se ha hecho alusión a mi persona con el sobre nombre del juezporky”, señala el documento.Tras su polémico fallo que ordenó la libertad de Diego Cruz por no hallar los elementos necesarios para fincarle responsabilidades por el delito de pederastia en agravio de la menor Daphne, Anuar González ha recibido una serie de críticas en redes sociales por el contenido de su sentencia, posteriormente, fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal para ser investigado.El 2 de enero de 2015 ocurrió el abuso sexual.En septiembre, los cuatro fueron llamados a declarar.En abril de 2016, la Interpol emite fichas rojas.Enrique Capitaine fue detenido en mayo, en Torreón, Coahuila.En junio, Diego Cruz es detenido en Madrid.En febrero, sancionan a un juez por no liberar a Enrique Capitaine.En enero, se cumplieron dos años de los hechos.En marzo, un juez federal concede amparo directo a Diego Cruz.

