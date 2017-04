Reconocen expulsión tardía de Yarrington

Ciudad de México─ Patricio Martínez, senador del PRI, reconoció que la expulsión de Tomás Yarrington de las filas de su partido, concretada en diciembre pasado, fue una medida tardía frente al daño que el exgobernador de Tamaulipas causó al tricolor.El legislador lamentó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no reaccione a tiempo cuando existen denuncias de malos manejos y violaciones a la ley."Esa política de que después del niño ahogado, tapemos el pozo, pues no sirve porque el daño ya fue hecho al estado y ya fue juzgado por el pueblo, el partido ya fue castigado con el voto y la expulsión ya es algo secundario", dijo."Si el partido no tiene el control de aquellas posiciones en donde resultaron triunfadores sus fórmulas y prende luces amarillas, antes de que se conviertan en rojas, pues va a tener que seguir con estas respuestas, que años después hace la expulsión, pero el daño político ya está hecho".El exgobernador de Chihuahua criticó que el PRI no cuente con mecanismos internos que permitan vigilar la conducta de sus gobernantes."El PRI necesita una torre de control. Lanza aviones desde sus bases a los cielos de la política en México y no sabe cómo vuelan o en qué condiciones vuelan, y no hay en el partido un órgano de control sobre los políticos que ha postulado", expresó."¿Cuál es el resultado? Pues cuando van a aterrizar, se estrellan. Que no se sigan tapando pozos después de los niños ahogados y que, ahorita, se intervenga en todas las áreas donde están las alarmas prendidas, señalando que se están haciendo cosas indebidas".En 2012, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI suspendió los derechos partidarios de Yarrington, justo en el marco de la contienda por la Presidencia de la República.Sin embargo, esperó cinco años para determinar su expulsión, que se concretó apenas en diciembre de dos mil dieciséis.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.