Reiteran que periodista no pidió protección

La corresponsal de La Jornada, asesinada el 23 de marzo, participó en una mesa de trabajo que se realizó con autoridades y comunicadores sobre el Plan de Contingencia en Chihuahua, indicó.“Es terrible, estuvimos cerca de Miroslava, pero nunca pidió la protección del mecanismo y, ella propuso impulsar el alerta temprana”, afirmó durante una reunión con diputados federales.“Nunca nos dijo que quisiera la protección del mecanismo porque tuviera riesgo; una compañera decía que ella sí tenía riesgo, pero tampoco quería incorporarse al mecanismo y trabajó en alerta temprana” o de prevención, explicó.En marzo, además de Breach Velducea, asesinada en la capital del estado, fueron víctimas de homicidio Cecilio Pineda, en Guerrero, y Ricardo Monlui, en Veracruz.Ninguno tenía el apoyo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.“No estaban protegidos y no se tuvo contacto con ellos”, dijo la funcionaria federal.Colchero Aragonés participó el lunes en una reunión con integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, que preside Brenda Velázquez Valdez, del PAN.La titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Segob atribuyó la falta de castigos a los asesinos de periodistas al sistema de justicia, a la carencia de investigaciones efectivas y a la colusión de autoridades.Los periodistas no se quieren acercar a las fiscalías y procuradurías estatales porque no creen en sus investigaciones ni en su apoyo, ya que por años han sufrido las agresiones, también los defensores de los derechos humanos, dijo.Agregó que cuando se observa alguna amenaza o agresión, de inmediato se les contacta, pero en estos casos no había ningún indicio ni señal de alarma.

