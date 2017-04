Refuerza Policía Militar a Veracruz

Veracruz─ Luego de la petición de apoyo del Gobierno estatal, 400 elementos de la Policía Militar arribaron a Veracruz para reforzar las tareas de seguridad en el centro y norte de la entidad.El Gobernador Miguel Ángel Yunes solicitó al Gobierno federal el envío de fuerzas a la entidad ante el incremento de delitos relacionados con la delincuencia organizada.En una ceremonia de bienvenida a la Policía Militar, Yunes aprovechó para solicitar al Congreso que avale la Ley de Seguridad Interior para dar un marco legal a las actividades de los militares y no politizar el tema."Quiero desde aquí hacer un llamado a los senadores y a los diputados federales de todos los partidos, un llamado a que actúen con responsabilidad, a que aprueben la Ley de Seguridad Interior para que el Ejército y la Marina tengan un marco jurídico adecuado", dijo durante el acto en la Macroplaza del puerto de Veracruz."Que no politicen el tema de seguridad pública, que se olviden ya en el Congreso desde la comodidad de su curul de la política y que piensen en los ciudadanos que están viviendo el flagelo de la delincuencia".En las últimas semanas las ejecuciones han escalado en Veracruz.Desde enero, tres elementos de la Secretaría de Marina fueron privados de su libertad y hasta la fecha siguen desaparecidos.Apenas en marzo, efectivos de la Gendarmería se sumaron a las labores de seguridad en el estado.En el evento de bienvenida, el General Juan Manuel Rico Gámez, comandante de la Sexta Región Militar en Veracruz, y Yunes firmaron un convenio de colaboración en materia de seguridad.Los elementos de la Policía Militar no sustituyen a ninguna fuerza y en sus tareas estarán acompañados por la Fuerza Civil que fungirá como primer correspondiente en caso de proceder una detención.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.