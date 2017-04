Facebook, red que prefieren mexicanos por sobre otras

Ciudad de México─ El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) emitió una serie de recomendaciones para evitar riesgos en el uso de datos personales en las redes sociales.Según datos de The Competitive Intelligence Unit, firma dedicada a la consultoría e investigación de mercado en comunicaciones, en el tercer trimestre de 2016, había 64.9 millones de usuarios de redes sociales en México.La firma refiere que las redes sociales de mayor preferencia entre los mexicanos son Facebook, con 98 por ciento; Instagram, con 23 por ciento; Twitter, con 21 por ciento; Youtube, con 13 por ciento, y Snapchat, con 9 por ciento.Asimismo, señala que quienes hacen mayor uso de estas plataformas son personas menores de 40 años, es decir, niños, adolescentes, y millennials.Si bien las redes sociales son una herramienta para comunicarse, difundir información y adquirir conocimientos, el INAI advierte que el uso de cualquiera de estas plataformas implica el manejo de datos personales de los usuarios.En caso de que esos datos no sean utilizados de manera adecuada, consciente y responsable, los usuarios se exponen a una serie de riesgos que pueden repercutir en su entorno personal, laboral, social, familiar e, incluso, atentar contra su seguridad física.Entre los riesgos, se encuentran la usurpación de identidad, el secuestro, la extorsión, el phishing, que consiste en adquirir información confidencial o bancaria de los usuarios de manera fraudulenta, y el sexting, que es la difusión de imágenes y videos de contenido sexual.Ante este escenario, el INAI hace a los usuarios de redes sociales las siguientes recomendaciones:Evitar agregar o contactar a usuarios desconocidos o con los que no se tenga relación alguna.Cerciorarse de cerrar adecuadamente la sesión al acceder a las redes sociales desde cibercafés y computadoras públicas o compartidas.Generar contraseñas seguras, es decir, que contengan variedad de caracteres, combinando letras mayúsculas y minúsculas, signos de puntuación y números.Configurar adecuadamente los niveles de seguridad de las cuentas de las redes sociales.Procurar no hacer transacciones comerciales en redes sociales o en sitios web que se desprendan de éstas.Difundir de manera controlada, consciente y responsable información personal, ya que una vez cargada a una plataforma, será pública y de fácil acceso.Fomentar en el entorno familiar y social el uso responsable de datos personales en las redes sociales y/o al navegar en Internet.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.