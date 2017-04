Presenta Delfina Gómez demanda por violencia de género ante INE

Ciudad de México─ Bajo el supuesto de que cometieron violencia política de género, la candidata de Morena al Gobierno mexiquense, Delfina Gómez, denunció a los panistas Felipe Calderón y Ricardo Anaya y al priista Enrique Ochoa ante el Instituto Nacional Electoral (INE).Tanto el expresidente como los dirigentes nacionales del PRI y del PAN acusaron a la ex Alcaldesa de Texcoco de ser una títere y una "Juanita" de Andrés Manuel López Obrador."Es algo que las mujeres tienen que seguir cultivando y tenemos que seguir fortaleciendo, no a la violencia a las mujeres", expuso Gómez."No por ser mujeres tenemos menos capacidad o tenemos menos derecho a poder ejercer un cargo público".Después de presentar la queja ante la Oficialía de Partes del INE, la abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) dijo que la violencia contra la mujer debe ser visibilizada.Principalmente, abundó, en la contienda del Estado de México, que es la entidad con el mayor número de feminicidios a nivel nacional.Gómez criticó, en ese sentido, que Calderón, Anaya y Ochoa, como líderes partidistas, no promuevan la equidad de género y el respeto a la mujer.Por ello, la diputada federal con licencia pidió a las autoridades del INE que sancionen como corresponde a los denunciados."Esta acción que yo hago espero que tenga respuesta, insisto, no sólo es para Delfina, que sea una brecha que se abra para todas aquellas mujeres que son violentadas y que a veces se quedan calladas", argumentó.En tanto, Horacio Duarte, representante de Morena en el árbitro electoral, detalló que el INE, el Inmujeres, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía y el Tribunal federales electorales emitieron, en conjunto, un protocolo para atender la violencia política contra la mujer.Demandó, al respecto, que el INE se apegue a dicho protocolo para resolver las denuncias de Gómez.Duarte precisó que, en términos legales, Calderón fue denunciado en su papel como consejero nacional del PAN; mientras que Anaya y Ochoa fueron denunciados en su papel como dirigentes nacionales del blanquiazul y del PRI, respectivamente.Para presentar su denuncia, Delfina Gómez fue acompañada por Horacio Duarte y el dirigente capitalino de Morena, Martí Batres.

