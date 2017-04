Pide Anaya investigar nexos Veytia-PRI

Ciudad de México— El líder de Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, pidió investigar posibles nexos del exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, con las campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en ese estado."En Nayarit, se deben investigar posibles vínculos del que fue Fiscal General del estado, hoy detenido por narcotráfico en Estados Unidos, con las campañas del PRI", expuso en un comunicado."Es de todos conocida la relación del exfiscal con numerosos candidatos en la entidad".La semana pasada, Anaya afirmó que Veytia tenía importantes vínculos con el candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al Gobierno de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, quien lo rechazó.En un comunicado, Anaya afirmó que el Gobierno federal está interviniendo en los procesos electorales no sólo del Estado de México, sino también de Coahuila y Nayarit.Dicha intervención, expuso el dirigente, demuestra que el tricolor sigue siendo el mismo "tramposo" de siempre y que se tiene que ir del poder.El líder de Acción Nacional recordó que en el caso del Estado de México el mismo candidato priista confirmó el trabajo "coordinado e ilegal: que hay entre su campaña y el Gobierno federal."En el extremo del descaro, después de más de 100 visitas de integrantes del gobierno federal al Estado de México, el candidato del PRI se atreve a ofrecer que esto deje de ocurrir a cambio de que los presidentes nacionales de otros partidos no participen en las campañas".En el caso de Coahuila, Anaya recordó el presunto desvío de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) para favorecer a los candidatos priistas, hechos que incluso merecieron la intervención de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).Ante esto, Anaya hizo un llamado a los ciudadanos a no dejarse engañar"Cada campaña vemos lo mismo: desvío descarado de recursos públicos para favorecer al PRI, manipulación de los programas sociales y, además, guerra sucia contra la oposición. Pero la ciudadanía ya no les cree", expuso."El PAN no les dejará pasar ni una y estará acudiendo a las instancias electorales a denunciar todos los hechos que generen una inequidad en las contiendas".

