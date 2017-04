Diputados justifican gasto... como les da la gana

Ciudad de México— La promesa de los diputados federales de comprobar en qué gastaron el bono navideño de 150 mil pesos acabó en una hoja sin valor legal que cada uno llenó a su gusto.De acuerdo con la respuesta a una solicitud de transparencia, la Cámara de Diputados informó que, de los 416 legisladores que recibieron la gratificación en diciembre pasado, 404 entregaron algún documento de comprobación.El diario Reforma solicitó copia de las facturas entregadas por los legisladores para justificar el destino del bono navideño; sin embargo, los comprobantes no llegaron a tanto.A diferencia de cualquier ciudadano, que debe comprobar con un cúmulo de trámites sus gastos, los diputados presentaron un formato en el que, en la mayoría de los casos, no se incluye el rubro al que fue destinado el dinero ni la forma de pago.Por ejemplo, César Camacho, coordinador de los diputados del PRI y quien en diciembre publicó en su Twitter que donaba su bono al Patronato de Ayuda para la Prevención y Readaptación Social del Estado de México, entregó una hoja marcada con la cantidad de 150 mil pesos en un rubro denominado donaciones, pero no detalla el nombre de los beneficiarios ni la fecha de entrega del recurso.Por su parte, el líder de los legisladores panistas, Marko Cortés, se limitó a reportar que entregó su bono para mastografías, sin ningún otro dato que detallara quiénes fueron los beneficiados.En el caso del líder del PRD, Francisco Martínez Neri, apuntó a mano que lo donó al Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso de Oaxaca, pero sin documento oficial que avalara dicha entrega."El Comité de Administración (de la Cámara de Diputados) no determinó expresamente la forma en la que se justificaría el gasto por parte de cada legislador que recibió el Apoyo Único."Es por ello que se adoptó por parte de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura un Informe de Justificación de Gastos, que es un formato sencillo y ágil para reportar su aplicación", indica el Congreso en respuesta a la solicitud de transparencia.Tras el escándalo por el reparto del bono de 75 millones de pesos para todos los legisladores federales, a excepción de los de Morena y Movimiento Ciudadano, los diputados se comprometieron a justificar el gasto.Incluso llevaron a San Lázaro al administrador jurídico del SAT, Jaime Flores Carrasco, para que les enseñara a bajar sus facturas de internet.Croquetas, roscas de Reyes, aguinaldos, cobijas, muletas y donaciones. Estos fueron algunos de los rubros en los que los diputados gastaron su bono navideño de 150 mil pesos.Aunque en la mayoría de las 404 "justificaciones" entregadas a la Cámara sólo se registró pago a personal, gestión ciudadana y gastos de fin de año y donaciones.El PRI informó que 194 de sus diputados recibieron el bono aunque entregó sólo 185 formatos de justificación. La mayoría sin detalles.Sylvana Beltrones, hija de Manlio Fabio Beltrones, y Pablo Gamboa, hijo de Emilio Gamboa, coordinador del PRI en el Senado, así como Carolina Viggiano, esposa del Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, no explicaron en qué usaron el dinero.Alfredo del Mazo, legislador con licencia y actual candidato del PRI en el Estado de México, reportó mediante un oficio que donó los 150 mil pesos a Refugio de María, una asociación civil que no aparece registrada para recibir recursos públicos.Tarek Abdalá, inhabilitado por 10 años por los actos ilícitos que cometió como tesorero de Javier Duarte, reportó haber usado el dinero en gastos de atención ciudadana y por gestiones de fin de año.El vicecoordinador del tricolor, Jorge Carlos Ramírez Marín, reportó que los asignó para el fin original, remuneraciones para el personal que trabaja con él por honorarios.El ex presidente de la Mesa Directiva, el panista Javier Bolaños, aseguró que rechazaría el bono, aunque al final sí lo aceptó.En su "comprobación" reportó 25 mil pesos en cobijas, 10 mil en asistencia social, 85 mil en apoyo a fundaciones, 10 mil en donativos igual que en posadas y juguetes.Guadalupe Murguía, actual presidenta de San Lázaro, modificó el formato para añadir que gastó 6 mil 688 en "Rosca de Reyes" y 10 mil 248 en "Etiquetas y Empaquetado".El vicecoordinador del PRD, Jesús Zambrano, informó que donó su cheque al municipio perredista de Bácum, Sonora. Mas en su formato sólo marcó la casilla "Asistencia social".Su correligionario Omar Ortega, presidente del partido en el Estado de México, reportó 116 mil pesos por 500 despensas, y 50 mil en 38 sillas de ruedas, 17 andaderas, 21 bastones y unas muletas.Rafael Hernández Soriano reportó gastos en Asistencia jurídica, Aguinaldos y Compensaciones, pero también una cantidad indescifrable en Comunicación y Difusión.La Cámara de Diputados reportó que en diciembre, cuando las bancadas completas de Morena y Movimiento Ciudadano y al menos otros cinco legisladores ya habían rechazado el pago, se hicieron los siguientes depósitos*:PRI 31 millones 50 mil pesosPAN 15 millones 750 milPRD 9 millonesPVEM 6 millones 300 milPanal 1 millón 650 milPES 1 millón 350 mi

