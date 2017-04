Arriba Policía Militar a Veracruz

Ciudad de México─ Ante la ola de violencia que registra Veracruz, elementos de la Policía Militar arribaron a la entidad para auxiliar a las autoridades estatales en materia de seguridad.En un anuncio oficial, el gobernador Miguel Ángel Yunes indicó que los militares llegaron anoche al puerto para iniciar labores en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río."La suma de la Policía Militar al gran esfuerzo que hacemos desde el Grupo de Coordinación Veracruz para frenar la incidencia delictiva, nos permitirá obtener mejores resultados, tanto en la prevención de hechos ilícitos como en la persecución de quienes han participado en los mismos", expuso Yunes.Las tareas de la Policía Militar estarán acompañadas por elementos de la Policía Estatal, quienes fungirán como primeros responsables en caso de ejecución de órdenes de aprehensión o detención de delincuentes en flagrancia.En tanto, la Policía Naval que tiene a su cargo la seguridad de varios municipios, seguirá desempeñando sus tareas en las mismas zonas, sin la participación de la Policía Militar, se aclaró.Se informó que con la llegada del nuevo apoyo se realizará un reacomodo de las fuerzas de seguridad en la entidad."Se fortalecerá la presencia de la Policía Estatal y de la Fuerza Civil en las zonas de mayor actividad delictiva; la Fuerza Civil se reagrupará, de tal manera que opere en poblaciones específicas con un más alto número de elementos", detalló Yunes."La Policía Estatal será igualmente reagrupada y concentrará su actividad en las zonas de mayor incidencia delictiva".Además, los elementos de la Gendarmería serán concentrados en su totalidad en Xalapa, mientras Córdova será resguardada por elementos de la Policía Militar."Se redefinirán las regiones que comprenden los operativos que llevamos a cabo para integrar más regiones de menores dimensiones cada una, con menos municipios, lo que nos permitirá operar y evaluar con mayor eficacia", señaló.También indicó que continúan los trabajos para la creación de la Policía Metropolitana Veracruz-Boca del Río-Medellín-Alvarado, así como la de Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla; y las policías municipales de Coatzacoalcos y Córdoba."A finales del mes de marzo recibimos la primer parte de los recursos de fondos federales destinados a seguridad y se empezarán a aplicar preferentemente en tecnología para el combate a la delincuencia", indicó el gobernador.A 128 días de que tomó posesión como gobernador de Veracruz, Yunes reconoció el grave problema de inseguridad que se vive en Veracruz, no obstante, culpó a raíces añejas su origen."La inseguridad es un problema que tiene raíces añejas y profundas, no surgió en mi Administración, a mí me toca resolverlo y lo hago con responsabilidad y con decisión", expuso en su mensaje."Hemos logrado algunos avances que se pierden en un escenario donde la delincuencia organizada siembra terror con las ejecuciones entre quienes forman parte de estas bandas".Recordó que para enfrentar el problema urgió apoyo a la Federación para que asumiera la parte de responsabilidad que le corresponde."La presencia de la Policía Militar es una clara expresión de compromiso compartido, de corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno en la difícil tarea de recuperar la seguridad pública y la tranquilidad para todos los veracruzanos", subrayó.

