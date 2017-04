Se declara exfiscal de Nayarit inocente ante Corte

El exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, se declaró inocente de los tres cargos que se le imputan, durante su presentación y arraigo ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, ubicada en el Condado de Brooklyn, informó la agencia Notimex.Vestido con ropa de civil, el exfuncionario expresó su no culpabilidad de los cargos relacionados con su presunta conspiración para importar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana en Estados Unidos, entre enero de 2013 y febrero de dos mil diecisiete.De acuerdo con la acusación, Veytia conspiró con otros individuos, cuya identidad no fue revelada en el expediente, para distribuir en Estados Unidos un kilo o más de heroína, cinco kilos o más de cocaína, 500 gramos o más de metanfetamina y mil kilos de mariguana.Los documentos asientan además que el exfiscal, quien según sus abogados es también ciudadano estadunidense, era conocido por los apodos de "El Diablo", "EEPP" y "Lic Veytia".El magistrado de la Corte respondió por teléfono a la presentación de Veytia y fijó la próxima audiencia para el miércoles 12 de abril, aunque la defensa del exfuncionario indicó que solicitará una prórroga para que el caso inicie el lunes 17 de abril.El exfiscal fue presentado en Nueva York luego de su traslado desde la Ciudad de San Diego, California, donde fue arrestado en marzo durante su ingreso a Estados Unidos.Gretchen Von Helms, abogada de Veytia, declaró a medios de información locales que disputaría las razones por las que el caso fue radicado en Nueva York, al considerar que esta Corte carece de jurisdicción para juzgarlo.Von Helms reveló que el exservidor está detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una cárcel común donde convivirá con otros reos y donde tendrá contacto con su familia y sus abogados.La litigante señaló que hasta el momento no ha visto la evidencia del caso ni los informes en que se basa la acusación, razón por la que pedirá unos días adicionales a la Corte."Existen muchos diferentes detalles sobre los supuestos cargamentos. Quizá haya grabaciones de audio y de video, pero no hemos visto aún nada en este momento. Estamos empezando desde cero y será un largo y lento proceso que podría durar entre dos y tres años", afirmó Von Helms.Asimismo, aseveró que preparará una solicitud de fianza a fin de que Veytia pudiera seguir su caso en libertad.Rechazó además que el caso tenga relación alguna con el del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, que también se desahoga en la Corte de Brooklyn.

