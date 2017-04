Fingen deportación para cobrar apoyos

Ciudad de México— El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que hay mexicanos que mienten y se presentan como deportados de Estados Unidos para obtener apoyos del gobierno federal.La coordinadora del programa Somos Mexicanos, del INM, Dalia Gabriela García Acoltzi, explicó a diputados federales que, incluso, investigan el uso de documentación falsa.En la Comisión de Relaciones Exteriores, García Acoltzi expuso que hay dos tipos de “falsos deportados”: quienes estaban en EU, regresan a México por otras circunstancias y mienten, y los que dicen ser expulsados sin haber salido de nuestro país.“Sí, hay muchos casos. Hemos visto entrevistas, hemos visto reportajes y cuando los buscamos en nuestro sistema nos damos cuenta que la persona en cuestión no ha sido deportada”. Sin embargo, García explicó que es difícil proceder contra los mentirosos, pues dicho acto no está catalogado explícitamente como delito.Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 fueron deportados 38 mil 467 mexicanos, menos de los 50 mil del mismo periodo del año pasado.Casos de falsos migrantes no son denunciados por no estar catalogados explícitamente como delitos.El Instituto Nacional de Migración (INM) detectó casos de “falsos deportados”, personas que simulan que fueron repatriadas de Estados Unidos para conseguir apoyos y servicios destinados a migrantes en estas condiciones, lo que se ha convertido en un foco de atención para el gobierno federal.Dalia Gabriela García Aco-ltzi, coordinadora del programa Somos Mexicanos del INM, dijo a diputados que a su oficina incluso han llegado constancias de repatriación falsificadas.“Otra condición que hemos estado observando es que también, como en todos lados a veces, surgen los falsos deportados y que salen hasta en televisión y demás (…) Ya hay muchos casos y lo que tampoco queremos es que esto se vuelva algo de negocio”, recalcó.En su reunión con la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, presidida por Víctor Giorgana, la funcionaria del INM dejó ver que puede haber dos tipos de falsos deportados: las personas que estaban en Estados Unidos y regresan a México por otras circunstancias, y las personas que ni siquiera han salido del país y se hacen pasar por repatriados.“No los hemos aún contabilizado, sí hay muchos casos y no necesariamente que se han acercado a nosotros, sino que han aparecido ante medios. Hemos visto entrevistas, hemos visto reportajes y cuando nosotros los buscamos en nuestro sistema y no los encontramos empezamos a investigar a la persona y no tiene antecedentes de haber sido deportada”, explicó.“(Algunos) ni siquiera vienen de Estados Unidos, ya estaban aquí, población finalmente mexicana que nunca ha salido y que dice: yo ahorita fui deportada”, dijo.Añadió que las personas mienten con el fin de acceder a programas y servicios que se destinan a repatriados por su condición vulnerable.García Acoltzi destacó que esta irregularidad no está catalogada explícitamente como delito. Lo que se ha hecho es alertar a las autoridades de los casos.La funcionaria resaltó que el INM le otorga a los connacionales una constancia de repatriación para que puedan acceder a distintos servicios, programas y hacer movimientos bancarios. Además, se gestiona con el Instituto Nacional Electoral (INE) la posibilidad de darles una credencial que les sirva sólo como documento de identidad.Advirtió que en el primer trimestre del año se han deportado menos connacionales de Estados Unidos que el año pasado, pese a las políticas migratorias de Donald Trump.Del 1 de enero al 31 de marzo de 2017 se deportó a 38 mil 467 personas y en el mismo periodo del año pasado a 50 mil 69 mexicanos.Una de las razones por las que han bajado las deportaciones es debido a que los connacionales son más precavidos y se cuidan de no cometer alguna falta.Dio a conocer que el INM coloca a los repatriados en varios trabajos, la semana pasada, por ejemplo, el Cirque du Soleil de la Riviera Maya reclutó a 10 personas y ya solicitó a otros 40 trabajadores por su nivel de inglés y su actitud, a quienes pagará 600 dólares por semana.