Desechan queja en el INE por promoción de Zavala

Ciudad de México— La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) desechó otra queja contra la promoción de Margarita Zavala a la Presidencia de la República, luego de posiciones divididas entre consejeros electorales.El ciudadano Adolfo Mascaró Zavala solicitó medidas cautelares por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, dentro de un procedimiento especial sancionador.En el proyecto presentado se estimó improcedente la aplicación de medidas cautelares porque se está ante ámbitos de libertad de expresión y reunión.Además, los contenidos de Zavala en redes sociales, con un uso no extenso en la población, no se consideraron actos anticipados de precampaña.Esta posición fue respaldada por los consejeros Adriana Favela y Marco Antonio Baños.Sin embargo, el presidente de la Comisión, José Roberto Ruiz Saldaña, se manifestó en contra del proyecto.Ruiz Saldaña argumentó que el uso del Internet tiene ya un uso masivo y que los contenidos de Zavala en una página como YouTube tienen un acceso directo, sin necesidad de una cuenta.Destacó que en la página de Yo con México hay contenidos que mencionan a Zavala como candidata.Indicó que hay mensajes claros de que ella puede ser la abanderada del PAN en las elecciones presidenciales del 2018."Es la mejor candidata, vamos con todo", se escucha decir a Javier Usabiaga, dijo el consejero electoral.Indicó que a diferencia de otras quejas contra la exprimera dama que se han desechado, en esta ocasión ya hay contenidos en Yo con México que sí tienen elementos sobre la elección presidencial y sobre aspiraciones personales.Dijo que no estaba de acuerdo en que se sigan considerando criterios del Tribunal Electoral de hace 10 años para argumentar la escasa penetración de eventos difundidos en Internet, debido a que esto ya cambió.

