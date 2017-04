Impulsa California relación con México

Ciudad de México— El gobernador de California, Jerry Brown, adelantó que la presencia de mexicanos en su estado no cambiará, aun con lo dicho por el presidente de ese país, Donald Trump.En un encuentro celebrado en Los Ángeles, con la Conferencia Nacional de Gobernadores, Brown recordó haber vivido en Ocotepec y Tepoztlán, Morelos.Resaltó la presencia de mexicanos en California y aseguró que eso no cambiará con el muro que pretende construir Trump en la frontera."Yo quiero mantener el intercambio entre México y California, y no va a parar, claro que hay problemas, pero también muchas oportunidades, entonces yo procuro dar un vistazo más realista de la situación", dijo el mandatario de California.El presidente de la Conago y gobernador de Morelos, Graco Ramírez, recordó que en días pasados se reunió en Washington con sus homólogos de Nuevo México, Colorado, Utah, Virginia y Nevada, y afirmó que no comparten las ideas de Trump en materia migratoria."La mayoría de los gobernadores de Estados Unidos coinciden en que no es correcta la política de persecución de los migrantes y han decidido apoyar a las ciudades santuario. Adicionalmente, 36 de los 50 estados de la Unión Americana tienen como principales socios comerciales a México y Canadá", expuso Graco Ramírez.El morelense ejemplificó que Susana Martínez, gobernadora de Nuevo México, aun siendo miembro del partido de Trump, no desea un muro en la frontera, sino una autopista que conecte Nogales, Sonora, con Santa Fe."La opinión de los gobernadores norteamericanos no es coincidente de la política inamistosa, agresiva y contraria a los derechos humanos de los migrantes. California, como lo dijera su gobernador Edmund G. 'Jerry' Brown, es un faro de esperanza que sigue brillando en Estados Unidos", comentó.Ramírez reconoció el trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través de los 50 consulados y las 26 Casas del Migrante, para hacer una defensa de los derechos humanos de mexicanos que viven en aquel país.Al evento asistieron la gobernadora de Sonora y Coordinadora de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Conago, Claudia Pavlovich; el jefe de Gobierno de la Ciudad de México y vicecoordinador de la Comisión de Asuntos Internacionales, Miguel Ángel Mancera; además de los mandatarios de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid; Durango, José Rosas Aispuro; Guanajuato, Miguel Márquez Márquez; y Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa.La visita de siete gobernadores representantes de la Conago a la ciudad de Los Ángeles corresponde al acuerdo tomado en la Comisión de Asuntos Internacionales que busca fortalecer la red de apoyo a través de las instancias o Casas del Migrante que diversos estados tienen en la Unión Americana.Es en esta coyuntura que se llevó a cabo una capacitación de los programas emergentes y relacionados con el apoyo al migrante, entre los que destacan "Somos Mexicanos" de la Secretaría de gobernación y educación binacional del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).Asimismo, con el propósito de fortalecer el apoyo legal y de protección a los connacionales, se propusieron poner en marcha la creación de una aplicación móvil que podrán utilizar las casas para facilitar la ayuda y referencia de los migrantes en casos de emergencia, que contenga también información relevante para ellos.Los integrantes de la Conago fueron recibidos por el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti.

