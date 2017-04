Corre UNAM a profesor por comentarios sexistas

La emisora reprobó sus comentarios sobre el caso de Daphne Fernández, quien denunció en 2015, siendo menor de edad, haber sido abusada sexualmente por el grupo identificado como los Porkys en Veracruz.En el programa del 28 de marzo, el exlíder estudiantil del 68 rechazó que se tratara de una violación."La violación implica, necesariamente, verga. Si no hay verga no hay violación", dijo. "Eso de que te metan los dedos no es para armar un desmadre estrepitoso"."Hay mujeres que sólo han sentido un orgasmo cuando son violadas", aseguró. "Para qué desgarrarse las vestiduras".Ayer, tras explotar el tema en redes sociales, Radio UNAM anunció ayer la salida de Perelló, quien además es profesor de la Facultad de Ciencias."De forma inmediata se cancela el programa Sentido Contrario debido a que las expresiones del conductor titular de este espacio en Radio UNAM atentan contra el espíritu de esta emisora y de la UNAM, al normalizar la violencia y oponerse al concepto de equidad e igualdad de género", informó la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM en un comunicado.A través de Facebook, Perelló ratificó lo dicho en la radio."Ya sé que mis opiniones no son populares en los tiempos que corren ni son 'políticamente correctas', pero no por ello renunciaré a ellas", escribió en su muro, en respuesta a una usuaria.La Universidad vivió un capítulo similar en septiembre de 2016, cuando el periodista Nicolás Alvarado dejó la dirección de TVUNAM tras publicar en una columna periodística, a propósito de la muerte de Juan Gabriel, que le molestaban las lentejuelas del cantante "no por jotas, sino por nacas".

