Lamenta deportado haber apoyado a Trump

Ciudad Juárez─ Luego de casi 20 años de haber llegado a Estados Unidos para cumplir el sueño americano, Roberto Beristain Cegueda, un indocumentado cuya esposa votó por Donald Trump, manifestó sentirse arrepentido de haber coincidido con su pareja en apoyar al republicano.Beristain, de 43 años, fue deportado la noche del martes por la frontera entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de unos dos meses de haber sido detenido por su estatus migratorio."Que se ponga a pensar en la gente, en los que tienen familia, no nomás todos son criminales y violadores cómo él dice, no es así, hay mucha gente como yo que (...) está casado, tiene su esposa y sus hijos", indicó mientras aguarda en la Casa del Migrante."No tiene ningún récord, no han hecho ningún crimen, pues que vea ese caso, no nos puede sacar así, nomás separar familias porque él quiere sacar a la gente, que cheque antes".Detalló que con su esposa Helena Beristain, ciudadana norteamericana y con derecho a voto, procreó tres hijos, de 15, 14 y 8 años de edad, a quienes mantenía con el sueldo que ganaba en restaurantes.Recordó que el problema se presentó en el 2000, cuando con su mujer llegó a la frontera con Canadá a festejar su embarazo."Y por equivocación cruzamos la frontera de Canadá y Estados Unidos, nos regresamos inmediatamente y fue cuando nos agarró Migración y me pusieron una deportación", recordó.Ante este problema, una abogada le indicó que firmara una deportación voluntaria, lo cual le trajo los problemas actuales."No sabía en ese entonces las leyes cómo eran, no pensé que me fuera a afectar hasta este momento", aseguró.Sin embargo, hace dos años, con el apoyo de otros juristas obtuvo un permiso para trabajar y arregló su seguro social y su licencia de conducir.Pero hace dos meses, al ir a renovar el documento, lo detuvieron porque tenía la deportación pendiente."Ella votó por él porque decía que el presidente iba a ser mejor para el país, la economía iba a estar mejor y dijimos ok, respecto a migración dijeron (...) que iban a sacar a gente que tenía récord criminal, que fuera que tenían problemas con la policía, no a gente inocente, y cuando fui yo me arrestaron a mí sin haber tenido ningún delito", argumentó."Entonces estamos consternados porque hizo eso".Luego de este proceso de deportación, Roberto aseguró que su esposa se arrepiente de votar por Trump, porque no era lo que pensaban.