Alertan por sequía en Oaxaca

Una sequía afecta a 28 de 41 municipios del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, donde el Gobierno federal invertirá 245 millones de pesos para hacer frente a la emergencia, informó Roberto Ramírez, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).En conferencia de prensa, explicó que la temporada de lluvias y el frente frío no generaron suficiente precipitación, por lo que la presa Benito Juárez quedó con capacidad del 15 por ciento y tuvo que cerrar."Específicamente, 28 de los 41 municipios viven una situación de estiaje importante en cuanto a lluvia por debajo del promedio", detalló.La Conagua apoyará para rehabilitar 300 pozos para los distritos de riego, lo que costará 160 millones de pesos.En zonas urbanas, autorizó la perforación a 150 metros de 14 pozos profundos y la rehabilitación de 19 pozos, para favorecer a 640 mil habitantes.Hasta junio, que comienza la temporada de lluvias, enviará 25 pipas de agua a las zonas donde no hay sistema formal de suministro de agua potable."Se estarán canalizando 240 millones de pesos para apoyo de agua potable para la zona urbana de la región y 5 millones de pesos para el tema hidroagrícola", agregó el Gobernador Alejandro Murat.La situación de la presa se agravó apenas hace dos semanas, agregó, por lo que aún no existen daños en las zonas agrícolas y urbanas por la sequía.Ramírez advirtió que 2017 será un año inédito en el tema climatológico si se presenta el fenómeno de "El Niño".Describió que éste, en el que la temperatura del Océano Pacífico es mayor a su promedio, persistió durante 14 meses y fue seguido por "La Niña", en que la temperatura fue menor al promedio."Se está pronosticando, por primera vez en la historia, la posibilidad de otro Niño para el año 2017. Nunca se había presentado, desde que se tiene registro, un fenómeno consecutivo de El Niño, La Niña la y El Niño", afirmó."Si esto sucediera, no habría forma de asimilar el 2017 con otro año en la historia climatológica ".

