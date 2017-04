Pide a EU respetar elección mexicana

Washington— El secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Luis Videgaray, dijo que pidió a Estados Unidos que respete el proceso electoral del país, que celebrará comicios presidenciales en 2018.Videgaray respondió ayer en una reunión con el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Kelly, que los procesos electorales en México competen sólo a los mexicanos, luego de que este último advirtiera ayer por la llegada de un izquierdista al poder.“Le dije de manera respetuosa pero muy clara que las decisiones electorales y la selección de autoridades en México corresponden solamente a los mexicanos, y que lo que esperamos por parte de los Estados Unidos es que se respete el proceso electoral mexicano”, dijo Videgaray en rueda de prensa en la Embajada de México.“La respuesta que recibí del secretario Kelly fue algo que me deja claro que es alguien que escucha, y al oír su respuesta –que comprendió claramente nuestra posición como Gobierno– tengo hoy sin duda un mayor respeto personal e institucional por el secretario Kelly. Entendió con toda claridad el mensaje, aceptó el comentario que le hicimos y estuvo a la altura de las circunstancias”, añadió Videgaray.El secretario Videgaray sostuvo una reunión de trabajo con el secretario Kelly donde abordó la respuesta que diera ayer durante una audiencia ante el Comité de Seguridad Interna al senador republicano John McCain sobre que un Presidente izquierdista antiestadounidense en México no convenía ni a Estados Unidos, ni a México.Videgaray viajó a Washington en momentos en que la relación con Estados Unidos atraviesa un periodo de tensión por las políticas del presidente Donald Trump respecto al comercio y la inmigración ilegal, principalmente.La polémica también se produce en momentos en que el líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador encabeza varias encuestas.Videgaray enfatizó que no le interesa contender por la candidatura presidencial.“¿Quiere ser candidato presidencial?”, le espetó un reportero en la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia.“No”, respondió el canciller.“¿Le gustaría ser candidato presidencial del PRI?”, insistió el comunicador.“No y no quiero”, aseveró Videgaray, en tono amable.Durante la exposición de sus actividades en EU, el secretario recalcó que la construcción del muro fronterizo no forma parte de la relación bilateral con Estados Unidos.

