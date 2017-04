Ataca alumno con cuchillo a maestra en Nuevo León

Un estudiante de secundaria atacó con un cuchillo a su maestra sin lograr lesionarla y luego se causó heridas en una muñeca, en San Nicolás, Nuevo León.Juan Alonso, de 15 años, desistió del ataque contra la maestra Ana María Huerta en la Escuela Secundaria No. 41, Doctor Albert B. Sabin, ubicada en la calle José Guadalupe Posadas, en la colonia Bosques del Roble.De acuerdo con alumnos, los hechos se registraron alrededor de las 8:00 horas en el grupo 14-3 E.El alumno sacó un cuchillo, y una pistola hecha de papel, de su sudadera y atacó por la espalda a la maestra a quien la protegió un abrigo que traía puesto.El estudiante alcanzó a golpearla y luego se causó dos heridas en la muñeca izquierda, mientras sus compañeros le gritaban que no lo hiciera.El menor tiró el cuchillo y después fue llevado a la dirección donde lo entregaron a sus padres.Una alumna comentó que Juan Alonso presuntamente padece depresión y ya les había comentado que algún día iba a intentar suicidarse.Sin embargo, no le creyeron por ser tranquilo.Policías de San Nicolás, ministeriales y peritos acudieron a investigar los hechos.El ataque se dan luego de que el 18 de enero un menor atacara a balazos a su maestra y 3 compañeros, en el Colegio Americano del Noreste.

