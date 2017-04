Ratifican en Senado a vicepresidenta del Inegi

Ciudad de México─ En medio de protestas, cuestionamientos y descalificaciones, el Pleno del Senado ratificó a Paloma Merodio como vicepresidenta del Inegi.El nombramiento fue avalado con 64 votos a favor, de senadores del PRI, PAN y PVEM, frente a 26 en contra del PRD, PT e independientes, y una abstención de la panista Adriana Dávila.La votación vivió momentos de tensión, ya que algunos legisladores decidieron abandonar el Pleno para tratar de romper el quórum.Tras la elección, Merodio rindió la protesta de ley.Durante la discusión, senadores de oposición advirtieron que el nombramiento, por ilegal, pone en riesgo a la institución."Hoy muere la autonomía del Inegi", lanzó el senador del PAN, Ernesto Ruffo."Este es un día negro para el Senado", agregó el panista Víctor Hermosillo.Algunos legisladores insistieron en que no es un tema personal, que su currículum está "inflado" y no está al nivel de los investigadores que han formado parte de la Junta de Gobierno del Instituto."Es inelegible, atenta contra la autonomía, no hay ética, porque su currículum está distorsionado, y la idoneidad no sabemos, porque no tiene la experiencia acreditada, se busca dar un golpe muy lamentable", alertó el panista Juan Carlos Romero Hicks.La coordinadora del PRD, Dolores Padierna reiteró que una institución tan sensible y reconocida como el Inegi debe cuidarse."Paloma no es idónea para ocupar ese importante cargo, y por ello el voto del partido será en contra, y exigimos al Ejecutivo enviar una nueva propuesta", señaló.Layda Sansores, senadora del PT, calificó a Merodio como un mago, quien es capaz de alterar la realidad y desaparecer millones de pobres."¿Por qué José Antonio Meade se aferra en protegerla, a exhibirla?", cuestionó.Los legisladores de Oposición insistieron en que Merodio mintió en dos temas clave: nunca ha sido investigadora reconocida, sino auxiliar de investigación, no ha impartido clases como catedrática, y no cumple con cinco años en un puesto de alto nivel."No es tan fácil nombrar a quien define los números. Se requiere confianza en quienes participan en la Junta de Gobierno del Inegi, es para garantizar que esos números sean sólidos y contundentes, y no se pongan en duda", sostuvo el independiente, Armando Ríos Piter."No cumple con el tiempo de cinco años en un cargo de alto nivel. No está reconocida como una investigadora de conocido prestigio".Piter sostuvo que Merodio afirma que fue investigadora del ITAM, cuando en realidad fue asistente de curso con un profesor, e insistió en que ser gerente en GEA no es un cargo de primer nivel.El panista Héctor Larios recordó que el Instituto tuvo que pasar por varias transformaciones hasta lograr su autonomía, por lo que la elección de Merodio echa por tierra esos esfuerzos."El Presidente ha optado por enviar una candidata que no cumple con los requisitos, no es ver qué tanto se puede estirar una interpretación de ley, no, se trata de respetar la ley", agregó.El legislador indicó que, desde 1994 a la fecha, el Senado no ha desechado ningún nombramiento del Ejecutivo, por lo que en esta ocasión debía existir dignidad y respeto al Poder Legislativo.Para justificar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, calificó a Merodio como una profesional crítica e imparcial, cuya capacidad de investigación consolidará el trabajo del Inegi."La candidata propuesta ha mostrado más de una defensa de sus credenciales", precisó la priista.Por ejemplo, expuso, en su plan de trabajo plantea fortalecer el uso de la información, pues diversos sectores no emplean adecuadamente los datos.Argumentó que recibió de todas las instituciones las constancias de que trabajó en diversas dependencias públicas y privadas, nacionales e internacionales, por lo que cumple con la idoneidad requerida.