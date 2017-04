Quizá me aviento para gobernador: Cuauhtémoc Blanco

Ciudad de México─ Primero lo negó: “No he pensado en ser gobernador”, ahora asegura: “A lo mejor el año que viene me aviento para gobernador”, dijo Cuauhtémoc Blanco, presidente municipal de Cuernavaca."Creo que hay muchos personajes que me tienen miedo, por eso son tantas demandas, tienen miedo porque tienen cola que les pisen", comentó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.‘El Temo’ no dudo al señalar que pediría la cárcel para Graco Ramírez, "creo que primero hay que llegar y ver todas las situaciones que ha hecho mal el gobernador".Incluso, lo con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte: "No es exageración. Te lo firmo… aparte es maquiavélico, es una persona mal, es una persona que no le interesa los ciudadanos, él en su mundo, él viaja y no le responde a la ciudadanía".Sin embargo, aclaró, tener un compromiso con el ayuntamiento, por lo que seguirá luchando; además, advirtió que no se va a tentar el corazón con aquellos que quieran afectar al pueblo. "Yo no me tiento el corazón, aquí hay que demostrarlo, el gobernador tiene participaciones, hace las obras que se le pegan la gana".Culpó al gobierno de Morelos por la situación complicada por la que ha pasado y atribuyó los ataques a que no les conviene que una persona honesta, sincera, trabajadora, que ve por las necesidades de los ciudadanos, llegue más lejos. Por fortuna, señaló, contar con bueno abogados que lo han defendido a muerte, “ahorita tengo más demandas que cualquier delincuente, que tengo con amparos”.Confirmó que el gobernador lo ha demandado “…ha comprado a los diputados para hacerme el juicio político, yo creo que a cualquiera les ha de haber dado a lo mejor uno o dos millones de pesos, para hacerme juicio político y eso toda la gente lo sabe”.