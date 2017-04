Autorizan pagar 159 mdp por quiebra de Mexicana de Aviación

Ciudad de México─ Un juez federal autorizó el reparto de 138 millones de pesos a 6 mil 422 exempleados de Mexicana de Aviación, a casi siete años del cese de operaciones de la empresa.Otros 978 extrabajadores de dos filiales se repartirán 21.6 millones de pesos adicionales.Horacio Ruiz Palma, juez encargado de la quiebra y liquidación de la aerolínea, publicó la convocatoria para la primera etapa de pagos a los acreedores laborales, que tienen preferencia sobre el resto de los acreedores.En esta etapa, cada exempleado de Mexicana de Aviación recibirá en promedio 21 mil 488 pesos, fondos provenientes de las ventas de activos, efectivo en cuentas bancarias, traspasos, cuentas por cobrar y demás bienes que el síndico de la quiebra, Alfonso Ascencio Triujeque, ha podido recuperar en tres años de labores desde que se dictó la quiebra.El pasivo laboral reconocido en la quiebra suma 339 millones de pesos, por lo que se podrá pagar solo el 40.8 por ciento de esta cantidad, que es un monto alto en comparación con las recuperaciones habituales en los procesos de quiebra, que rara vez son de más de 10 por ciento sobre la deuda original.La venta más productiva fue el traspaso de derechos sobre el salón VIP que Mexicana operaba en la Terminal Uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por la que se obtuvieron 42.8 millones de pesos.Si bien Mexicana tenía activos con restricción, valuados en casi mil 500 millones de pesos, se trata en su mayoría de motores, componentes y demás equipos aéreos que presentan alto grado de deterioro, pues la aerolínea dejó de operar en agosto de 2010, y no ha sido posible su venta.Además de Mexicana, el juez autorizó pagos para exempleados de sus filiales Link y Click, también quebradas.Aerovías Caribe, conocida como Click, dejó a 670 exempleados que tendrán el mejor reparto de las tres emparejas, pues se cuenta con 20.6 millones de pesos o 30 mil 765 pesos por persona.De Link, cuyo nombre oficial era Mexicana Inter, 308 ex empleados se repartirán apenas un millón 8 mil pesos, en promedio solo 3 mil 272 pesos por cabeza, ya que esta aerolínea casi no tenía activos propios.Para acreditar el derecho al cobro, los interesados podrán acudir a juzgados federales en todo el país, y los pagos los hará Bansefi.El juez aclaró que la aceptación de este pago este pago no constituye una liquidación de tipo laboral, ni la renuncia a sus derechos como empleados de Mexicana ante las autoridades del trabajo, ya que la materia de este procedimiento concursal es de una naturaleza jurídica distinta".Sin embargo, por la situación de Mexicana, cualquier reclamo en materia laboral prácticamente no tiene posibilidades de resultar en pagos o beneficios adicionales.

