Reportan estados 855 fosas en 10 años

Ciudad de México— En 10 años fueron localizadas en México 855 fosas clandestinas con mil 548 cuerpos, informó ayer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).Reportados por autoridades de 16 estados, los hallazgos más numerosos se dieron en Guerrero, con 195 fosas y 326 cadáveres exhumados; seguido por Nuevo León y Veracruz, con 191 fosas cada uno –con 221 y 281 cuerpos, respectivamente–, y Zacatecas, con 83 fosas y 100 cadáveres.El reporte, que abarca del 1 de enero de 2007 a octubre de 2016, señala que de los mil 548 cuerpos exhumados, 796 fueron identificados.Los datos fueron dados a conocer por Ismael Eslava, primer visitador de la CNDH, quien presentó el “Informe especial sobre desaparición forzada y fosas clandestinas en México”.Se trata del primer reporte de un órgano del Estado que aborda el tema de las fosas clandestinas, pese a lo cual las autoridades de Chihuahua, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Sinaloa y Tamaulipas simplemente no le entregaron la información al organismo.En las entidades restantes –Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán–, el registro de fosas clandestinas fue de cero incidencias.Para contrastar la información oficial, la CNDH revisó notas periodísticas que dieran cuenta de hallazgos similares en el mismo periodo.De esa manera contabilizó mil 143 fosas ilegales con 3 mil 230 cadáveres, más del doble de los reportados de manera oficial.En Tamaulipas, una de las entidades que no entregaron información oficial, la prensa contabilizó 70 fosas con 342 cuerpos.Las notas periodísticas dan cuenta de fosas ilegales en todos los estados, excepto Tlaxcala y Yucatán.“Las autoridades de los tres niveles de gobierno no pueden renunciar a lo que constitucional y legalmente les corresponde en materia de prevención e investigación.“No pueden asumir una conducta pasiva ante lo que hoy varios colectivos de familiares, sustituyendo la tarea del Estado, realizan para encontrar a personas desaparecidas”, reprochó el visitador.La CNDH recomendó generar en cada Estado un Programa de Localización de Fosas Comunes, y que la PGR administre un Registro Nacional de Fosas Clandestinas.Señaló que se trata de medidas para garantizar el adecuado tratamiento de todos los restos exhumados, que permita la obtención de perfiles genéticos y su posterior cotejo con bases de datos de familiares de personas desaparecidas.La CNDH también le demandó al Gobierno federal cumplir con 64 recomendaciones que recibió de Naciones Unidas y la OEA.

