Posponen votación sobre designación para Inegi

Ciudad de México─ Las Comisiones Unidas de Gobernación y Población del Senado pospusieron la votación del dictamen sobre la designación de Paloma Merodio como vicepresidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).Después de un debate de casi dos horas, la primera comisión votó con nueve votos a favor y uno en contra del nombramiento, mientras que la segunda quedó en empate, debido a que sólo estaban dos de sus tres integrantes.En esas condiciones, se pidió un receso, hasta las 12:00 horas, a fin de que los miembros de la Comisión de Población puedan cambiar su postura.Luego de expresar su inconformidad, al señalar que Merodio mintió en su currículum al no acreditar los requisitos que se le piden, los senadores panistas Héctor Larios y Juan Carlos Romero abandonaron la sesión.Éste último presentó documentos enviados por Grupo de Economistas y Asociados (GEA), en la que informan que en dicha empresa sólo existen dos cargos, gerentes y asociados, y la nominada fue "empleada que se desempeñó como gerente", por dos años y medio.Los panistas afirmaron que si la ley pide un puesto de dirección, ser gerente en una empresa donde esa posición es de un subordinado o empleado, no cuenta."Estuvo dos años y medio en GEA, y estamos conociendo que sólo tiene dos niveles. Si un cargo puede ser alto es el de socio, no el inferior que es todos los demás como gerentes. No se cumplen los requisitos para ocupar el cargo de vicepresidente", dijo Larios.El senador Armando Ríos Piter también se unió a las voces en contra, además de aclarar que no es lo mismo ser auxiliar de investigación, como fue Merodio, a investigadora."Si no cuenta con el respaldo de los dos años de GEA, no cumple con los cinco años de ejercicio de la profesión. No es lo mismo poner en un currículum que eres investigación, cuando fuiste auxiliar. Es inelegible precisamente porque, como está en el dictamen, no puede pasar una persona que ha planteado cosas en su currículum que no son correctas", apuntó.Sin embargo, los priistas y pevemistas desestimaron las críticas, y afirmaron que si se dedicaba a investigar, era una investigadora, y gerente es un cargo de alto nivel en cualquier lugar."Aquí un asesor nuestro, un secretario técnico, es de alto nivel, porque muchos en el trabajo que desempeñamos sería distinto si no estuviera la gente que nos acompaña"."Para nosotros, la maestra Merodio, cumple con una formación profesional, con una trayectoria, y lo probó aquí en su comparecencia, de que puede desempeñar el más alto nivel, el cargo para el que ha sido propuesta", dijo Carlos Alberto Puente, del Partido Verde.