Inspeccionará Semar 20% de buques extranjeros

Ciudad de México─ A unas semanas de que la Secretaría de Marina asuma el control de las 103 capitanías de puerto del país el titular de la dependencia naval, Vidal Soberón, afirmó que este mismo año serán revisados 20 por ciento de los buques extranjeros.Se trata del porcentaje de inspección mínimo a nivel internacional al que se obligan los países que firmaron el convenio de Viña del Mar para barcos con bandera extranjera.De acuerdo con Soberón actualmente el porcentaje de inspección es de 15 por ciento.En conferencia de prensa el alto mando de la Armada indicó que ya han comenzado a realizar los trámites de entrega-recepción en un 60 por ciento de las capitanías.El programa piloto comenzó hace dos años cuando asumió el control primero del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán; y después de Manzanillo, Colima, donde repuntó el arribo de cocaína y precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas."Hay un reto con las capitanías de puerto y el primero de ellos es cumplir el convenio de Viña del Mar en donde nos responsabilizamos de inspeccionar al menos 20 por ciento de buques extranjeros en nuestros puertos", indicó Soberón."¿Cómo lo vamos a hacer? Pues obviamente incrementando el personal que hace estas inspecciones específicamente en los puertos con entrada de esos buques, como Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Veracruz, Altamira, Ciudad del Carmen, Tuxpan y Puerto Juárez".El secretario de Marina explicó que las funciones de su personal pasarán de ser una guardia costera a contar con puertos seguros y al mismo tiempo inhibir en tráfico de drogas, dinero o armas."Los que van a juzgar nuestro trabajo serán los usuarios tanto de buques extranjeros como nacionales", advirtió.El funcionario indicó que serán traspasados mil 9 elementos de las capitanías de puertos a la Marina, entre ellos personal de confianza y elementos experimentados en la inspección de buques y a quienes también se les aplicarán exámenes de confianza."Las inspecciones que se hacen a los buques extranjeros no es para saber si traen o no droga sino para ver que cumplan con las especificaciones internacionales para poder operar."En las visitas que hemos hecho a las capitanías no hemos encontrado absolutamente nada que las ligue con el crimen organizado", asentó Soberón.No obstante, confirmó aseguramientos récord de droga."En efecto, ha habido un repunte principalmente de cocaína procedente de Sudamérica y Centroamérica".Soberón afirmó que existe coordinación con las Marinas de esos países así como de EU y Canadá para conocer los movimientos de ese tráfico.

