Dan cadena perpetua a ‘El Mochomo’ en EU

En una audiencia ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, Beltrán Leyva escuchó su sentencia sin inmutarse, luego de haber pedido “misericordia” al juez Richard J. León.“Le pido misericordia y que me permita regresar con mi familia”, pidió en español el narcotraficante, vestido con un overol color caqui de reo, camiseta y tenis blancos, pelo corto y lentes.Sin embargo, el magistrado consideró que las acusaciones eran “extremadamente serias” y sin precedentes para la Corte de Washington, por lo que no aprobó ninguna reducción de sentencia.El juez aprobó además confiscar a Beltrán Leyva 529 millones de dólares en propiedades.El abogado de Beltrán Leyva, Eduardo Balarezo, dijo que apelarán la sentencia de inmediato y calificó como ridículo el monto de dinero sujeto a confiscación.Beltrán Leyva, de 46 años, fue arrestado en 2008 en Culiacán, en el norteño estado de Sinaloa, por elementos del Ejército Mexicano, y extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2014.La Administración para el Control de Drogas (DEA) señaló en su momento que tanto Alfredo Beltrán Leyva, como sus hermanos Arturo y Héctor, fueron responsables no sólo del contrabando de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, sino de actos de violencia en México.En agosto de 2012, Beltrán Leyva fue acusado ante la corte federal de distrito. con sede en la capital estadunidense, de cargos de conspirar para el tráfico de narcóticos.

