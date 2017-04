Fiscal de Nayarit fue fichado desde 2005 por lesiones

Xalisco, Nayarit— De vendedor de herramienta usada y ayudante de chofer, en menos de dos décadas, Édgar Veytia, el llamado “fiscal de hierro”, así como compadre y hombre de confianza de Roberto Sandoval Castañeda, gobernador de Nayarit, tejió una red de corrupción e impunidad no sólo en áreas de seguridad y procuración de justicia, sino también en diferentes instituciones, que pasó desapercibida para la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia del país, a la cual pertenecía.El llamado ‘Diablo’, como se le conoce en la entidad, llegó a Nayarit a mediados de 1990 luego de conocer a Miguel, hermano de su esposa Olimpia, en la ciudad de Tijuana, Baja California.Al comenzar a vivir en la entidad, Veytia se instaló en Tepic, en la colonia El Toreo. donde la falta de dinero lo llevó a pedir “aventones” en autobuses y vehículos particulares para trasladarse al municipio de Compostela, de donde son los padres de su esposa."Dócil” y con escasas oportunidades en la entidad, ‘el Diablo’ vendió herramienta usada que traía de la ciudad fronteriza, la cual ofrecía a los habitantes y choferes de la empresa Transportes del Pacífico, sección Compostela-Tepic.Poco a poco, el “fiscal de hierro” comenzó a tejer amistades con conductores y dueños de autobuses, lo que le permitió lavar y arreglar las unidades hasta ser cobrador de pasaje de transporte público.Su oportunidad llegó en 1999, cuando su suegro le dio a su hija Olimpia un permiso para comenzar a operar un camión Mercedes Benz, en la ruta Tepic-Comspotela, por el que obtenía 300 pesos de ganancias al día. Los ahorros los invirtió en una segunda unidad, por la cual pagó más de 300 mil pesos, dinero que saldó en abonos a una persona de Centroamérica.Al paso de los meses, incursionó en la compra y venta de oro, así como en la adquisición de máquinas tragamonedas, las cuales colocó en diferentes municipios de la costa.Esto le permitió comprar su primer vehículo, una camioneta Chevrolet.Édgar Veytia, detenido la semana pasada en Estados Unidos, acusado de conspiración para manufactura, distribución internacional, importación de heroína, cocaína, metanfetaminas y mariguana, comenzó a traficar droga en los autobuses, delito por el que su cuñado Miguel fue detenido en el estado de Sonora, según habitantes de Nayarit.La detención de Miguel originó una ruptura con la familia de éste, la cual continúa hasta la fecha, según allegados al hasta hace unos días fiscal de Nayarit.Otra de las personas detenidas en esa entidad por el trasiego de droga fue Arturo Cano, El Gordo, quien después de permanecer recluido en Sonora, fue trasladado a una prisión de Nayarit, gracias a las gestiones de Édgar Veytia al ser nombrado fiscal. Poco después, ‘El Gordo’ fue liberado y comenzó a operar para Veytia, según allegados a Veytia y quienes prefirieron evitar ser nombrados.Durante la administración del exgobernador Antonio Echeverría, el fiscal conoció a Juan Carlos Jiménez, representante de la empresa Autobuses Coordinados de Nayarit (ACN), quien lo ayudó a obtener más concesiones del transporte público. Juan Carlos Jiménez también es integrante de Grupo Alica, una empresa que en los años siguientes fue fundamental para el fiscal.Al contar con más permisos, Veytia comenzó a tener más dinero y poder, lo que lo llevó a fundar la compañía Operadora de Pasajes y Turismo S.A de C.V, (OPT), la cual fue regularizada por Ernesto González Pantaleón para operar en la ruta CompostelaTepic y en Puerto Vallarta, Jalisco, una de las empresas con las que fiscal comenzó a lavar dinero a través de la adquisición del transporte público.Otra de las personas que ayudó a Veytia es el actual gobernador Roberto Sandoval, quien fue padrino de la hija del fiscal en sus 15 años.Las puertas de la política en la entidad fueron abiertas en 2008 a Veytia durante la campaña de Sandoval como candidato a alcalde de Tepic.Al ganar las elecciones, el entonces presidente municipal lo nombró director de Tránsito y Vialidad y después secretario de Seguridad Pública. Tres años después, una vez que Roberto Sandoval ganó las elecciones como gobernador fue nombrado subprocurador y fiscal.Se solicitó una entrevista con el gobernador de la entidad, Roberto Sandoval, pero la oficina de Comunicación Social no dio respuesta hasta el cierre de edición.Según documentos en posesión de Excélsior, Veytia fue fichado en 2005 acusado del delito de lesiones intencionales.El expediente del gobierno del estado de Nayarit se observan los datos de uno de los domicilios de Veytia, en la capital del estado.También dice su fecha de nacimiento, que no era considerado un criminal peligroso y la fecha de creación del expediente, el cual data de noviembre de dicho año.Veytia fue fichado por autoridades de procuración e impartición de justicia en la entidad, por lo que el exfiscal pudo haber ingresado a una prisión.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.