Balea Marina a 2 residentes de EU en Reynosa

Un matrimonio proveniente de McAllen, Texas, que cruzó la frontera hacia Reynosa para surtir su despensa, fue baleado presuntamente por error por elementos de la Marina.La pareja fue identificada como Alfredo y Alejandra Alemán, quienes iban a bordo de una camioneta plateada Tahoe de cuatro puertas con placas CGM-7741 de Texas.Ambos resultaron heridos durante la agresión.Según testigos, la pareja circulaba por la avenida El Maestro. Luego de pasar los puentes gemelos, fueron agredidos alrededor de las 3:12 de la tarde por los militares en el cruce de las calles Río Álamo y Rosalinda Guerrero, de la colonia Jardín.Los marinos abrieron fuego tanto por tierra en patrullas, como por aire desde un helicóptero, hiriendo en una mano al hombre, mientras su esposa quedó con un pie baleado y sin poder caminar.Las llantas quedaron ponchadas y la camioneta atravesada en el crucero, con los vidrios laterales rotos e impactos de bala en el cristal delantero.Elementos de Protección Civil de Reynosa arribaron al lugar y trasladaron a los dos heridos a un hospital.También llegaron al mismo tiempo patrullas del Ejército Mexicano, y Eduardo Alemán, hermano de una de las víctimas, pero los marinos ya se habían retirado.La Avenida fue cerrada por elementos del Ejército.Eduardo Alemán, hermano de Alfredo Alemán, informó a los reporteros que era una equivocación, que su hermano y su cuñada viven en McAllen y que vienen cada semana a Reynosa a surtir despensa y que no tenían por qué dispararles.Los militares inspeccionaron la camioneta y confirmaron que el matrimonio no portaba armas, sólo la cajuela llena de bolsas de despensa.Agentes de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia Estatal y peritos acordonaron el área y esperaron a personal de la PGR.El Ayuntamiento encendió en amarillo el Semáforo de Seguridad alertando a conductores a no pasar por el libramiento Reynosa-Monterrey y por la avenida Hidalgo a la altura de Plaza Periférico, por registrarse persecuciones y presencia de ponchallantas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.