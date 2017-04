Está al límite la impunidad: Coparmex

Ciudad de México─ El sector patronal advirtió que el País está llegando a un límite en los casos de impunidad, por lo que pidió tolerancia cero a la corrupción.En su comentario semanal, Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, señaló que se deben fortalecer las instituciones del Estado, porque los ciudadanos no confían en la procuración de justicia.Exigió que todos los delincuentes, incluso los que hayan tenido altos cargos y poder, sean llevados a la justicia."Estamos llegando a una situación límite. Desde la sociedad convocamos a los funcionarios de los tres órdenes de Gobierno, los poderes legislativo, judicial y al Ejecutivo, a los partidos políticos, a las organizaciones de la sociedad, a la academia, a los empresarios y a todos los ciudadanos, a establecer un compromiso de fortalecimiento institucional del Estado mexicano, con tolerancia cero a la corrupción y a la impunidad", aseguró.En estos días, refirió, se dieron a conocer una serie de conductas ilegales como la fuga del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de peculado y que es buscado por la Interpol.También la fuga de 17 reos del penal de Reynosa, en Tamaulipas, y de la detención por autoridades de los Estados Unidos del ex Fiscal general de Nayarit, en el cruce fronterizo de Tijuana a San Diego, acusado de tráfico de drogas.Asimismo, se denunció la actuación de algunos diputados y personal del Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, que dieron su consentimiento y participaron para que un coacusado del ex Gobernador de Chihuahua se ocultara en ese recinto por espacio de casi tres días, para evitar ser detenido.De Hoyos consideró que los servidores públicos tienen que estar abiertos al principio de máxima publicidad; por ello, las instituciones públicas fundamentales del Estado, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen que ser garantes y promotores de la máxima transparencia."En México tenemos un marco legal sólido que castiga las conductas ilícitas, contamos con un Poder Judicial autónomo, sin embargo, la debilidad de las instituciones nos coloca en una situación delicada porque los ciudadanos ven día a día que no se aplica la ley sino que, por el contrario, prevalece la impunidad", afirmó.Los ciudadanos no confían en la procuración de justicia porque las cifras de impunidad alcanzan niveles nunca vistos en México, consideró.El Inegi, dijo, reporta que el nivel de delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa fue cercana al 93.7 por ciento, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública de dos mil dieciséis.Los principales motivos que llevan a las víctimas de un delito a no denunciar, de acuerdo con las cifras del Inegi, son circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como una pérdida de tiempo o bien la desconfianza en la autoridad.