Retoman juicio a extesorero de Roberto Borge

Ciudad de México─ La Comisión de Justicia del Congreso de Quintana Roo determinó que existen elementos suficientes para iniciar un proceso de juicio político en contra del extesorero de Roberto Borge, Juan Pablo Guillermo Molina, acusado de desviar más de mil 400 millones de pesos.La Comisión acordó proponer ante el pleno Legislativo que se dé inicio a este procedimiento contra el exsecretario de Finanzas y Planeación.Reforma publicó este martes que un Juez de Distrito de Chetumal dictó al Congreso del Estado reponer el procedimiento de juicio político en contra del ex funcionario de Borge, acusado por el desvío de al menos mil 464 millones de pesos del Impuesto al Hospedaje.El monto corresponde a ingresos de 2014 y parte de 2015 que no fueron entregados a los Fideicomisos de Promoción Turística de la entidad, según lo denunció la organización Somos Tus Ojos.La pasada Legislatura desechó el procedimiento, pero tras un análisis de pruebas y argumentos presentados ante el Juez Sexto de Distrito en Chetumal, éste consideró que incluso se violó la legalidad del proceso.En sesión privada los integrantes de la Comisión de Justicia de la actual Legislatura dieron cumplimiento a la determinación del Juez de Distrito que resolvió el amparo a favor de Somos Tus Ojos."Con libertad de jurisdicción y cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento, dicte otro siguiendo los lineamientos de este fallo, el cual podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero fundado y motivado en su determinación", señaló uno de los resolutivos que instruyó al Congreso del Estado.El diputado del PAN Fernando Levín Zelaya, secretario de la Comisión de Justicia, informó que se determinó concluir con un dictamen en donde se le da procedencia al juicio político en contra del ex servidor público a partir de la denuncia interpuesta por la organización."El día de hoy ya se tiene con libertad de jurisdicción la posibilidad de poder dictaminar este caso y, con base en ello, se resolvió hacer del conocimiento del pleno legislativo que existen elementos suficientes que configuran la posibilidad de abrir un juicio político en contra de Juan Pablo Guillermo, acuerdo que será puesto a consideración del pleno seguramente en la siguiente sesión", dijo el legislador en entrevista.El siguiente paso, de aprobarse este acuerdo propuesto por la Comisión de Justicia, es avanzar en la integración de la Comisión Instructora, la cual deberá revisar este caso, escuchar a las partes y emitir un dictamen con el que se concluya si existen elementos suficientes para el juicio político que deberá ser también revisado y discutido en el pleno del legislativo."Después de revisar los elementos de este caso, los integrantes de la Comisión de Justicia, que encabeza el diputado Carlos Mario Villanueva, resolvieron proponer al Congreso abrir un juicio político en contra del ex funcionario y, tal como lo señala la resolución del juzgado, esta determinación está fundada y motivada. Quiero dejar claro que todo el proceso en este caso se llevará a cabo de manera cuidadosa, ordenada y, sobre todo, apegado a la legalidad. No hay, ni habrá procesos fast track", manifestó Zelaya a Reforma.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.