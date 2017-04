Tramitan expulsión de Moreira del PRI

Ciudad de México– Esta tarde fue presentada una denuncia contra el ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira para que le sean retirados sus derechos como militante del PRI, tras registrarse como aspirante a diputado local por el Partido Joven.Según fuentes locales, a las 18:00 horas de este lunes quedó registrada la denuncia entregada en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido tricolor.El documento está firmado por César Román Mora Velázquez, ex consejero del PRI y ex secretario general del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (Icadep).En el escrito dirigido a Israel Chaparro Medina, Subsecretario Jurídico del CEN, se le pide actuar conforme al artículo 63 de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, en el que se especifica que uno de los motivos para perder la militancia es aceptar la postulación de otra fuerza política o ingresar a otro partido.El pasado 1 de abril, Humberto Moreira se registró como candidato plurinominal a diputado local por el Partido Joven.César Mora también pidió la expulsión del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, de las filas del tricolor por violaciones estatutarias y por señalamientos de ser partícipe en actos de corrupción.Duarte fue expulsado del partido en octubre del año pasado.Reforma publicó que Moreira es la primera opción del Partido Joven para contender por dicho cargo y que diversos partidos acusaron de que el motivo de su postulación era conseguir el fuero ante distintos señalamientos en su contra.En enero del año pasado, el coahuilense fue detenido en España acusado de lavado de dinero, cohecho, nexos con grupos criminales y malversación de fondos públicos.El ex dirigente nacional del PRI fue liberado por las autoridades de aquel país, al referir que no encontraron elementos suficientes para demostrar su culpabilidad.

