México, listo para presionar con el maíz en pláticas comerciales

Ciudad de México— Desde los cientos de millones de tortillas consumidas anualmente hasta las innumerables toneladas de alimento enriquecido con maíz con el cual se engorda al ganado, probablemente el maíz sea el producto agrícola más importante en México, fundamental para su vida y su cultura.Ahora el maíz ha asumido un nuevo papel –como potente carta de los funcionarios mexicanos rumbo a las pláticas sobre el Tratado de Libre Comercio.La razón: gran parte del maíz que se consume en México procede de Estados Unidos, convirtiéndolo en la primera exportación estadounidense con destino a su vecino del Sur. Y a pesar de que al parecer el presidente Trump está dando marcha atrás a sus promesas de modificar por completo el TLC, México ha tomado en serio las amenazas y ya empezó a preparar sus armas.El gobierno mexicano está explorando la idea de adquirir maíz en otro lugar –como Argentina o Brasil− así como elevar su producción nacional. Un senador mexicano inclusive presentó una iniciativa para eliminar en tres años las compras de maíz de Estados Unidos.El año pasado los cargamentos de maíz estadounidense destinados a México ascendieron a casi 2 mil 600 millones de dólares y forman parte de una compleja relación comercial entre ambos países que ha contribuido a enlazar sus economías. Pero si bien el comercio del maíz constituye una diminuta fracción de los 525 mil millones del comercio total anual entre los dos países, su importancia ha crecido y se ha transformado en una especie de símbolo de la codependencia económica binacional.La posibilidad de que Estados Unidos pueda perder su mercado extranjero más grande para el maíz y otros productos claves ha cimbrado a las comunidades agrícolas de la zona centro norte del país, donde la producción de maíz es parte vital de la economía. El peligro resulta particularmente inquietante para numerosos habitantes de la denominada Franja Maicera debido a que gran parte de la región votó de manera abrumadora a favor de Trump en la elecciones presidenciales.“Si perdemos a México como cliente, sería totalmente devastador para la economía agrícola”, dijo Philip Gordon, quien cultiva maíz, soya y trigo en Michigan.En repetidas ocasiones Trump ha manifestado que México ha ganado mucho con el TLC, y que Estados Unidos ha sido el perdedor. Pero muchos líderes de las industrias agrícola y alimentaria nacionales –no nada más en el mercado del maíz− tienen la esperanza de que Trump no trastoque demasiado el convenio.Numerosos líderes de la industria agrícola norteamericana consideran que el TLC ha generado un auge para los agricultores estadounidenses, sobre todo debido a que abrió mercados nuevos en el extranjero y contribuyó a que las exportaciones agrícolas crecieran más de cuatro veces desde que se firmó el acuerdo.En el 2016, Estados Unidos exportó casi 18 mil millones de dólares en productos agrícolas a México, el tercer mayor mercado para dichas exportaciones, según el Departamento de Agrícola de Estados Unidos.El año pasado, de acuerdo con el gobierno de México dicho país importó alrededor de 13.8 toneladas de maíz estadounidense.“Ahorita las relaciones con nuestros clientes están enfriándose”, dijo Tom Sleight, presidente y director ejecutivo del Consejo de Granos de Estados Unidos. “Por lo general ha sido una relación muy simbiótica, pero últimamente se ha vuelto un poco más difícil. Los mexicanos están diciendo, ‘¿por qué nos están haciendo esto? Hemos sido sus mejores clientes”.El gobierno mexicano no ha tardado en explotar otros mercados en los cuales adquirir maíz. El mes pasado un funcionario argentino de alto nivel visitó la Ciudad de México a efecto de hablar sobre la posibilidad de aumentar las ventas de maíz amarillo argentino a México. Funcionarios mexicanos de la Secretaría de Agricultura están planeando viajar este mes a Argentina y a Brasil con el fin de negociar mayores compras de maíz en dichos países.El mes pasado, el subsecretario mexicano de Economía dijo a The Financial Times que México estaba explorando la posibilidad de ofrecer acceso libre de impuestos a las importaciones argentinas y brasileñas de maíz.Llegar a nuevos acuerdos para importar desde Sudamérica no será fácil, señalaron funcionarios. Habrá que forjar nuevas relaciones, mientras que el precio de las importaciones podría ser más alto, dicen funcionarios, en parte debido al menor número de rutas de transporte establecidas entre México y los países sudamericanos miembros del Mercosur.No obstante, los funcionarios mexicanos consideran que el aumento comercial entre las regiones puede generar más competencia, lo que podría elevar la eficiencia y reducir los costos.La confrontación sobre el TLC ha inspirado asimismo a los funcionarios y productores agrícolas mexicanos a mejorar los programas capaces de aumentar la producción nacional de maíz y revivir un sector afectado por el acuerdo, dijo Alejandro Vázquez Salido, director de Aserca, instancia gubernamental mexicana que respalda a los agricultores y promueve la mercadotecnia de los productos agrícolas mexicanos.Trump ha sacado a los mexicanos de su zona de confort, obligando a los funcionarios de Agricultura a encontrar medios para que México dependa menos de las importaciones estadounidenses, agregó Vázquez. “Estamos empezando a dirigirnos a donde debimos habernos dirigido hace mucho tiempo: tratar de producir de manera interna lo que estamos importando”.

