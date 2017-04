Alerta Anaya contra chantajes del PRI

Ciudad de México– En vísperas del arranque de las campañas electorales, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, llamó a la ciudadanía a no dejarse intimidar por quienes sólo se acuerdan de ellos cuando hay comicios y los olvidan cuando llegan al poder.En alusión al PRI, el dirigente de Acción Nacional (PAN) también pidió a la gente no dejarse intimidar por aquellos que los amenazan con retirarles apoyos sociales o tratan de convencerlos con regalos para que voten por ellos."Lo que está en juego va más allá de una despensa o unos cuantos pesos. Es el futuro de las familias", aseveró.En un comunicado, el líder del PAN confió en que, con las mejores propuestas y los mejores candidatos, el blanquiazul ganará a la "maquinaria" de trampas, chantajes y mentiras del tricolor.Los priistas, advirtió, difundirán mentiras como lo han hecho en otras elecciones, y harán guerra sucia en contra de los candidatos del PAN, ante lo que calificó como inminente rechazo hacia los políticos y gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).Ricardo Anaya afirmó que, de cara a los comicios del 4 de junio para elegir gobernador en Coahuila, Estado de México y Nayarit, así como presidentes municipales en Veracruz, las encuestas marcan una evidente tendencia al alza de los abanderados panistas."La ciudadanía tiene derecho a votar en libertad. Las prácticas que atentan contra la democracia no deben tener cabida en nuestro país y, por eso, le advertimos al PRI y que le quede bien claro: no les vamos a dejar pasar ni una", expuso."Estamos listos para defender a los ciudadanos y para denunciar todas y cada una de las ilegalidades que cometan en estas contiendas".El panista aseveró que los ciudadanos tendrán tres opciones: la del populismo irresponsable, polarización y encono que representa Morena; la de la corrupción e impunidad que representa el PRI; y la del cambio positivo con oportunidades y honestidad del PAN.De acuerdo con la agenda de Anaya, este domingo asistirá a los arranques de campaña del candidato a Gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría; y del abanderado a la Gubernatura de Coahuila, Guillermo Anaya.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.