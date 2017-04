Se suma Duarte a lista negra de exgobernadores

Esta semana, cuando las autoridades mexicanas emitieron orden de arresto contra el exgobernador de Chihuahua, el exfuncionario se sumó a una larga lista de exmandatarios estatales de alrededor del país que ha tenido problemas con las leyes, por lo general bajo cargos de corrupción, escribió el diario Los Ángeles Times.De acuerdo con el rotativo, algunos exgobernadores se encuentran tras las rejas; varios enfrentan cargos penales. Las autoridades están buscando a cuatro más. Se trata de todo un récord para un país con tan sólo 31 estados.Gobernador de Veracruz (2010-2016)Duarte dimitió de la gubernatura el 12 de octubre, seis semanas antes de que terminara su mandato de seis años. Entonces desapareció, mientras que las autoridades mexicanas anunciaron una recompensa de 15 millones de pesos (cerca de 730 mil dólares) por información que conduzca a su arresto. A Duarte se le acusa de lavado de dinero, participación en el crimen organizado y diversos fraudes, como el establecimiento de empresas fantasma y la desviación de fondos públicos para su uso particular.Gobernador de Chihuahua (2010-2016)Duarte es buscado por cargos de corrupción. El actual mandatario del estado fronterizo se ha referido a él como prófugo y dijo ser probable que Duarte haya cruzado a El Paso, Texas. (No tiene parentesco con el también prófugo Javier Duarte de Veracruz).Eugenio Hernández FloresGobernador de Tamaulipas (2005-2010)Para las corporaciones policiacas de Estados Unidos Hernández es un fugitivo. Junto con su cuñado, en el 2015 Hernández fue mencionado en Texas en la formulación federal de cargos donde se le acusa de lavado de dinero. Él ha respondido que no hay fundamento alguno para los cargos y vive abiertamente en México, donde no se le han levantado cargos.Gobernador de Tamaulipas(1999-2004)Al antecesor de Hernández en la gubernatura del estado que colinda con Texas se le busca en Estados Unidos por cargos federales de asociación delictiva, acusándolo de haber participado en lavado de dinero y de aceptar sobornos a narcotraficantes.PresosGobernador de Tabasco (2007-2012)Desde el 2014 permanece preso por cargos de corrupción. Después de viajar en el 2013 de Miami a México para ser juzgado, en el aeropuerto dijo a los reporteros, “vengo a limpiar mi nombre. No tengo razón alguna para huir”.Gobernador de Aguascalientes (2004-2010)Fue arrestado en el 2015, declarado culpable por fraude y sentenciado a seis años de cárcel.Gobernador de Quintana Roo (1993-1999)Villanueva está purgando una condena de 22 años en un penal mexicano después de pasar 3 años y medio en una cárcel federal en Estados Unidos y admitir conspirar para lavar dinero.Gobernador de Sonora (2009-2015)En noviembre Padrés se entregó a las autoridades en la Ciudad de México y ha negado los cargos de peculado que se le señalan. Durante su gubernatura, Padrés prestó servicio como miembro del partido de oposición PAN . Él y Reynoso Femat, de Aguascalientes y quien también pertenece al Partido Acción Nacional, son los únicos exgobernadores de quienes se tenga noticia que estén en problemas legales y no hayan formado parte del PRI, el partido del presidente Enrique Peña Nieto.Gobernador de Nuevo León (2009-2015)Medina es investigado por corrupción.Gobernador de Quintana Roo (2011-2017)Lo investigan por corrupción.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.