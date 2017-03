Fue herido en el motín 'Gato' Ortiz

Monterrey— Omar "El Gato" Ortiz, exportero de Rayados, resultó golpeado el pasado martes en el segundo motín que registró el penal de Cadereyta durante esta semana, aseguró ayer un familiar."Omar tiene la nariz quebrada. Casi se le sale un ojo. Está lleno de cortadas y golpes. Le duele mucho la cabeza", dijo el familiar, que aseguró que Ortiz ha solicitado atención médica y que no se le ha brindado.El familiar señaló que Ortiz está grave y acusó a elementos de Fuerza Civil de ser responsables de la golpiza.Durante el motín, aseguró, "El Gato" y otros presos se escondieron en una capilla, pero fueron sacados por policías.El familiar pidió que la Comisión Estatal de Derechos Humanos tenga acceso al ex jugador, que está preso desde el 2012 acusado de ser cómplice de la banda que secuestró al esposo de la cantante Gloria Trevi.Fuentes oficiales no desmintieron que Ortiz esté golpeado.Durante los motines del lunes y el martes en el penal de Cadereyta los internos arrasaron con la mitad de los dormitorios del ambulatorio conocido como Ampliación y también con baños, la cocina, un taller y una farmacia.Además, destruyeron tuberías y ventanas, dañaron cámaras de seguridad, quemaron colchones, ropa de cama, de los internos y mobiliario.El ambulatorio, en el que los disturbios dejaron a 4 internos muertos y a 29 heridos, se ubica al sur del Cereso.En el sector hay dos edificios gemelos, de dos niveles cada uno, en los cuales están distribuidos unos 280 dormitorios.En cada dormitorio descansan entre tres y cuatro personas."Uno de esos edificios (el que está en la parte sur) quedó completamente destruido por el incendio (del martes)", explicó el hijo de un interno."Las paredes tienen muchas grietas y las lozas se están cayendo".Dos internos del penal, abordados antes de una audiencia en el Palacio de Justicia de Monterrey, indicaron que por los daños están durmiendo en los patios."Como no hay colchones estamos durmiendo en el piso", dijo uno de los reos.El lunes fue saqueado e incendiado un taller de Fomento Laboral Penitenciario en la parte norte y también la cocina.Al día siguiente los reos terminaron de vaciar esa instalación."En la cocina no quedó nada", comentó la esposa de un reo, "sacaron sillas, mesas, hasta el refrigerador, usaron las cosas para seguir el incendio".Ese mismo día en el edificio de dormitorios que está en la parte norte fue saqueada una farmacia.De ese edificio fueron sacados colchones para avivar el fuego en el ala sur.Las cámaras de ambos edificios y de dos zonas de convivencia quedaron dañadas.Sin que esté listo un peritaje definitivo, el Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, aseguró ayer que los daños son millonarios."Estoy buscando ahorita cómo podemos modificar parte del Presupuesto de Egresos", comentó."Vamos a tener que invertirle alrededor de 50 millones de pesos a la rehabilitación".

