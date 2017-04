Protegió PRI a Tarín, acusan diputados

Ciudad de México— La presidenta de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía, responsabilizó al PRI de la protección otorgada a Antonio Enrique Tarín García, por facilitarle sus oficinas para ocultarse después de que las autoridades notificaron que había una orden de aprehensión en su contra.“En este caso no hubo orden judicial ninguna que ordenara cateo, presentación o ubicación de esta persona y desde luego si esta persona, si él permaneció en las instalaciones del grupo que lo invitó a participar, es con responsabilidad de ellos”, dijo la legisladora.El coordinador de los diputados priistas, César Camacho Quiroz, minimizó la permanencia de 28 horas de Tarín García en San Lázaro hasta que obtuvo una suspensión provisional tras promover una demanda de amparo contra la orden de arresto que giró un juez.El priista calificó el hecho como un “asunto anecdótico”.El exdirector general de Adquisiciones del Gobierno estatal de César Duarte Jáquez “es alguien señalado en una carpeta de investigación, se habla de una orden de aprehensión, aunque yo solo tuve a la vista un comunicado del fiscal general del estado de Chihuahua diciéndole a la Mesa Directiva que estaba abierta una carpeta de investigación”, expresó.“Insisto: no hay en ello vinculación a proceso”, agregó.“Para nosotros es hoy un asunto anecdótico, vamos para adelante, tenemos suficientes asuntos en la agenda legislativa como para detenernos en uno de esta naturaleza”, dijo Camacho Quiroz.El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri, declaró que “la Cámara no puede ser refugio de nadie: la gente que tiene problemas debe resolverlos afuera, donde corresponda y no refugiarse en un espacio priista”.“No estoy de acuerdo en que se utilice la Cámara como subterfugio, ni física ni de ninguna manera”, agregó.Tarín García, suplente del fallecido diputado federal Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, intentó rendir protesta como legislador el martes pasado, pero las bancadas del PAN y del PRD lo rechazaron bajo el argumento de que no le daría fuero.El Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal le concedió una suspensión provisional y programó una audiencia incidental para el 7 de abril, a fin de determinar si otorga la suspensión provisional en el juicio de amparo que promovió, o sobresee la petición.La Fiscalía de Chihuahua acusa a Tarín de peculado por el presunto desvío de 300 millones de pesos cuando era funcionario estatal.

