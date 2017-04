Deja Barbosa el PRD; se une a campañas de Morena

Ciudad de México— Luego de 23 años de militancia, el senador Miguel Barbosa renunciará al Partido de la Revolución Democrática (PRD), para apoyar en los actos de campaña de Andrés Manuel López Obrador, y los del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).El excoordinador de la bancada del PRD dijo que el lunes presentará por escrito su renuncia al Comité Ejecutivo Nacional del sol azteca, y acompañará a la candidata de Morena en el Estado de México, Delfina Gómez, en al arranque de su campaña.“Yo hubiera querido esperar a que el Trife resolviera de fondo los planteamientos que yo hice, mis impugnaciones, el juicio de protección de derechos, estoy cierto de ganarlos, pero si yo me espero a que el Trife resuelva, cuando resuelva, la coyuntura política del Estado de México se habrá agotado y yo no habré participado con toda la libertad para poder hacerlo”, dijo en entrevista.La semana pasada la senadora Dolores Padierna, coordinador del sol azteca, había anunciado la renuncia de Barbosa y de dos senadores más, pero inmediatamente el mismo legislador lo negó categóricamente.Ayer manifestó que desconoce si otros senadores perredistas seguirán su ejemplo.“No, ésa es una decisión personal, es una decisión personal, yo no me involucro en las decisiones de los demás, lo hago yo bajo un esquema mediante el cual pueda yo tener –no porque carezca yo de ello– pero tenga yo la absoluta libertad de poder acompañar a quien considero debe ser la gobernadora del Estado de México y debemos de constituir todos los que creemos en el proyecto de López Obrador, un esfuerzo rumbo a 2018”.Barbosa Huerta, quien junto a 11 senadores más dejó la bancada perredista el martes pasado, sale del partido luego de que el PRD le suspendiera sus derechos partidistas y removiera de la coordinación, por convocar a sus compañeros a apoyar a López Obrador rumbo a la presidencia de 2018.Afirmó que ayer no había hablado con Andrés Manuel López Obrador para informarle su decisión.

