Exigen con plagio de edil pago por daño a amapola

Chilpancingo— El edil de Tlacoachistlahuaca, Javier Carmona, fue retenido por indígenas mixtecos, quienes exigieron el pago de un millón 500 mil pesos por la destrucción que sufrieron de una siembra de amapola y mariguana.En entrevista telefónica, el alcalde contó que el lunes acudió a la comunidad de Juquila Yucucani para pedir a los pobladores que dejaran en libertad al director de Obras Públicas y a personal del Ayuntamiento que ya habían sido retenidos desde un día antes."No sé si los indígenas siembran esa droga; sólo me dijeron que habían sufrido pérdidas por casi 2 millones de pesos y me exigían que les entregara un millón 500 mil pesos", refirió.Carmona, quien milita en el Partido del Trabajo, relató que, tras negarse a acceder a las peticiones, fue encerrado durante dos horas en la celda de la comisaría de dicha comunidad, ubicada a dos horas de la cabecera municipal."Me liberaron luego de que en forma verbal les prometí que gestionaría ese pago y que solicitaría el retiro del Ejército del lugar", refirió."Otro de los acuerdos es de que les deje una camioneta del Ayuntamiento", señaló.La liberación ocurrió cerca de las 17:30 horas del lunes.Carmona relató que luego del incidente, en el Ayuntamiento se abordó la difusión de un video en redes sociales, en el que se observa a mujeres indígenas que impiden con palos que soldados destruyan sembradíos de enervantes en Juquila.El edil aseguró que el Ejército se mantiene en la zona y que hasta el momento no se han presentado más incidentes en Tlacoachistlahuaca, un Municipio enclavado entre las regiones de la Costa Chica y Montaña de Guerrero.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.