Alzará México voz ante crisis venezolana, dice Peña

Ciudad de México─ El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que México no permanecerá indiferente ante la situación política que vive Venezuela, por lo que ordenó a la Cancillería alzar la voz para restablecer la democracia en ese país.Por primera vez, el mandatario habló sobre la crisis venezolana, argumentando que el respeto a los derechos fundamentales obliga a su Gobierno a pronunciarse en defensa de la democracia y sus instituciones."En las ultimas semanas el Gobierno de México ha expresado su preocupación por el deterioro de la normatividad democrática en Venezuela y ha promovido, en el marco de la Organización de Estados Americanos, que sean los propios hermanos venezolanos, a través del diálogo, quienes construyeran el camino de reconstrucción de la democracia", apuntó.México, continuó, observa con grave preocupación la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de asumir las competencias de la Asamblea Nacional de esa nación, pues atenta frontalmente contra la división de poderes y la democracia representativa."Ante estos hechos, México no puede permanecer indiferente", argumentó.Así como el Gobierno mexicano alzó su voz en el 2002, cuando se intentó de manera ilegal derrocar al Gobierno constituido, justificó, ahora actúa con la misma convicción."En defensa de los valores esenciales de la democracia, y del orden constitucional en Venezuela, por ello, he dado instrucciones a la Cancillería mexicana, para que la voz de México se escuche nuevamente en la OEA, y en todos los foros pertinentes, con claridad y firmeza, fiel a nuestros principios y con entrañable cariño al pueblo venezolano", indicó Peña Nieto durante el informe anual del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en Los Pinos."Hago votos porque la vía del diálogo de buena fe, y a través de él, Venezuela recupere muy pronto y a plenitud, el orden democrático".El Partido Revolucionario Institucional (PRI) también rechazó la situación que se vive en Venezuela.En un evento privado, el presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa, aseguró que el partido es impulsor de la democracia, de los derechos humanos y del respeto al disenso."Por eso, manifestamos nuestra solidaridad con el entrañable pueblo de Venezuela en la crisis democrática que en estos momentos experimenta", expresó."La historia ha demostrado, una y otra vez, que no es posible vivir en democracia si se rompe el principio de división de poderes".En ese sentido, Ochoa Reza afirmó que México debe de encender las alarmas contra el populismo."Ninguna aventura política, mucho menos una populista, puede ponerse por encima de la estabilidad política, económica y social de un pueblo", sostuvo.

