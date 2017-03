Indagan existencia de más cuerpos en fosas de Veracruz

La búsqueda por parte del Colectivo Solecito y otros grupos ha desenterrado hasta ahora 253 juegos de restos. Llegaron a un terreno a las afueras de la ciudad de Veracruz gracias a un informante anónimo: un mapa dibujado por alguien con conocimiento de las fosas clandestinas.Manuel Rodríguez, quien participa en la búsqueda, dijo que ahora recibieron información similar de que un cártel del narcotráfico enterró 500 cuerpos en la zona.Pese a que la nueva información no pudo ser confirmada de inmediato por las autoridades estatales, la aparente precisión del mapa dibujado a mano –en el que se señalan las fosas con pequeñas cruces– y la similitud entre las dos pistas, le da un poco de credibilidad.Rodríguez dijo ayer que aún no desentierran ninguna posible fosa, y estaban por descartar una zona en donde la tierra compacta habría complicado la excavación.“Tenemos el dato de que podrían haber 500 cadáveres o más”, dijo Rodríguez. “Estamos descartando una área donde no creemos que haya fosas, pero no queremos dejar la duda”.Rodríguez, al igual que la mayoría de los voluntarios, tiene un familiar desaparecido, en este caso un primo que desapareció hace casi tres años. Se cree que la mayoría de las fosas contienen a víctimas de grupos de narcotraficantes y secuestradores.Pero los expertos han identificado tan solo a dos de las 253 víctimas exhumadas desde que comenzaron en agosto las búsquedas en un campo conocido como Colinas de Santa Fe. Esos cuerpos fueron identificados principalmente debido a que las víctimas portaban identificación.Eso es frustrante tanto para los voluntarios como Rodríguez como para los investigadores, a los que se les acaba el espacio para almacenar cuerpos y restos óseos exhumados en esta y otras partes del estado de Veracruz.“De pronto no tienen la celeridad, la premura”, dijo Rodríguez sobre los equipos que intentan realizar pruebas de ADN para comparar los restos con aquellas personas que fueron reportadas como desaparecidas. “No cuentan con los insumos que necesitan”.Quienes buscan fosas clandestinas en México utilizan una técnica en la que entierran una vara de metal y la sacan para intentar detectar el característico olor de un cuerpo en descomposición.Rodríguez dijo que se han encontrado fosas en Colinas de Santa Fe hasta a 3,5 metros (10 pies) de profundidad, y también han hallado algunas a tan solo 70 centímetros (2 pies) del suelo.Aún se desconoce quién mató y enterró a las víctimas, pero las sospechas recaen en el cartel Jalisco Nueva Generación, que ingresó a Veracruz alrededor de 2011 y se enfrascó en una feroz batalla por el territorio con el cártel de Los Zetas.

