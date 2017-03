Otorgan dádivas en evento encabezado por Angélica Rivera en Edomex

Tecámac, Estado de México─ Acompañada del Gobernador Eruviel Ávila, la primera dama Angélica Rivera encabezó un evento masivo del DIF Nacional realizado en el Auditorio Metropolitano, inaugurado por Peña Nieto el pasado 10 de marzo.Las 12 mil 700 butacas del auditorio, cuyo costo de construcción se elevó de 430 a 600 millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), fueron ocupadas casi en su totalidad por personas transportadas en camiones desde al menos seis municipios mexiquenses.Provenientes de Ecatepec, Tecámac, La Paz, Tultitlán, Chicoloapan y Coacalco, los asistentes, en su mayoría mujeres, comenzaron a ingresar desde las 8:00 de la mañana, pero tanto Rivera como Ávila llegaron a las 11:00 de la mañana.La primera dama, quien es presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del Sistema Nacional DIF, inauguró la Universidad de la Experiencia, en la que estudiarán adultos mayores y que, según Ávila, fue una promesa de campaña de Peña Nieto.Desde un templete instalado en el centro del auditorio, el Gobernador anunció que la entidad recibirá además 65 millones de pesos para la rehabilitación del CRIT de Toluca.Fueron repetidas becas para hijos de migrantes, computadoras para personas con discapacidad, lentes cromáticos para adultos mayores y certificados de ingreso a nuevos afiliados de Prospera.Las madres solteras recibieron seguros de vida y los niños se llevaron unas cajas de zapatos nuevos.Ávila se dirigió a Rivera y le dijo que no tenía cómo agradecer tanto apoyo brindado por ella y por el presidente hacia el Estado de México.La primera dama señaló que para Peña Nieto las mujeres mexiquenses son una prioridad."Hoy que me desperté y me dio un beso, me dijo: 'este beso es para todas mis mujeres", dijo, "yo no me pongo celosa".Sentado entre el público, discreto, estaba Felipe Serrano, director general de Atención a Entidades Federativas de la Presidencia.Ni bien se despidió la primera dama, la gente desbordó el auditorio e hizo largas filas afuera, bajo pleno sol, frente a módulos de afiliación a Prospera, donde entregaron copias de su acta de nacimiento, CURP y credencial del INE.Sin embargo, una promotora de Prospera señaló que, si no traen toda la documentación, basta con que dejen la copia de su credencial de elector.Ayer, Rivera encabezó una entrega de apoyos sociales en Coahuila, y, hace una semana, en Nayarit, entidades que, como el Edomex, tendrán elecciones el próximo 4 de junio.

