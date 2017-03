Inhumano, confinamiento de ‘El Chapo’: Amnistía

“Estamos preocupados porque las condiciones impuestas al Sr. Guzmán Loera parecen ser innecesariamente duras y violar los estándares internacionales de un tratamiento humano”, dijo Justin Mazzola, director adjunto de investigación de Amnestía Internacional USA, en una carta dirigida a la fiscalía del distrito este de Nueva York y fechada el martes.Algunas de sus condiciones, como la falta de ejercicio al aire libre, violan directamente las reglas estándares mínimas del tratamiento de prisioneros de la ONU, según Amnesty.Los abogados de oficio de “El Chapo” habían reclamado el 13 de marzo una mejora en las estrictas condiciones de detención. Aseguraron que debido a su casi total aislamiento sufre de dolores de cabeza, alucinaciones auditivas y que su salud empeora.Pero la fiscalía aseguró luego que “El Chapo” está bien de salud y hasta aprende inglés en su celda con ayuda de asistentes legales.Mazzola, que también escribió otra carta a la propia cárcel para expresar su inquietud, aún no ha recibido una respuesta, dijo a la AFP una portavoz de Amnistía.“El Chapo”, de 59 años, conocido por dos fugas espectaculares de prisiones mexicanas, fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero.Acusado de haber dirigido uno de los mayores imperios del narcotráfico de las Américas, el exjefe del cartel de Sinaloa se declaró no culpable de los 17 cargos de los cuales le acusa la justicia estadounidense y aguarda en prisión el inicio de su juicio, que aún no tiene fecha.Amnistía ha denunciado en el pasado las condiciones de detención en la cárcel donde está “El Chapo”, el Centro Correccional de Manhattan (MCC).

