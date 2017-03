Exigen que gobernador de Nayarit deje el cargo

Ciudad de México─ El PAN y PRD en la Cámara de Diputados exigieron que el Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, se separe del cargo hasta que se aclare la situación de su fiscal Édgar Veytia, detenido en Estados Unidos por narcotráfico a gran escala."El Gobernador Roberto Sandoval no merece seguir siendo Gobernador; lo que sí merece es ser investigado", dijo el líder de la bancada del PAN, Marko Cortés."Es inaceptable que el fiscal del estado sea precisamente el operador, el que traslada, encubra, a una red de la delincuencia organizada y nuestra preocupación es que también el Gobernador Roberto Sandoval puede formar parte de esta red de delincuencia organizada".El legislador calificó como bochornoso que la justicia de Estados Unidos fuera la que detuviera a un funcionario mexicano por crimen organizado, mientras que en México la PGR, al parecer, ni enterada estaba."En México, las autoridades ineficaces priistas de procuración de justicia son ineficaces y solamente hacen política", culpó el panista en rueda de prensa en San Lázaro.El diputado Francisco Martínez Neri, coordinador del PRD, sostuvo que el mandatario estatal debe separarse del cargo, tanto por la gravedad de la acusación de un miembro de su Gabinete como porque está en puerta la elección en Nayarit."Nada bueno le hace al país un mandatario estatal que seguramente está inmiscuido. No puede ser que no conozca lo que hacen sus servidores públicos, son las personas que él invitó a formar parte de su Administración y que nos diga ahora que ya no mete las manos por él, la verdad eso no se lo cree nadie", dijo en conferencia de prensaDurante el inicio de la sesión, el diputado de Movimiento Ciudadano Víctor Manuel Sánchez Orozco denunció en el Pleno la exhibición por parte del Gobierno estadounidense de un servidor público mexicano, a quien además busca decomisar 250 millones de dólares."Desde aquí le hacemos un llamado enérgico al procurador de la República (Raúl Cervantes) para que investigue al gobernador de Nayarit y a toda la red de corrupción que seguramente tejió este fiscal, para que se haga justicia, porque no es posible que de un alto funcionario como el fiscal de Nayarit no tuviera conocimiento el Gobernador de sus actividades ilícitas", indicó."Somos vergüenza internacional porque es el Gobierno norteamericano el que sí investiga la corrupción y a los delincuentes y narcotraficantes políticos de este país".

