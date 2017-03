Urgen retomar iniciativa para eliminación del fuero

Ciudad de México─ Luego de que Enrique Tarín García se atrincheró en la Cámara de Diputados y buscó rendir protesta como diputado para evitar ser detenido, el senador Armando Ríos Piter presentó un exhorto para que se dictamine la iniciativa que presentó el PRD para eliminar el fuero."En este momento es indispensable que legislemos en el tema del fuero, que siempre se aplaza, siempre buscan alguna excusa para darle la vuelta, para no revisarlo, tenemos presentadas iniciativas desde hace varios meses", afirmó.El 13 de septiembre de 2016, senadores del PRD presentaron una iniciativa de reforma constitucional con el objetivo de desaparecer el fuero o inmunidad procesal de todo servidor público, y permitir que cualquier funcionario sea sometido a juicios penales.En conferencia, Ríos Piter afirmó que el fuero del que gozan ciertos servidores públicos es una variedad de impunidad que lastima a la sociedad y causa la degradación del ejercicio público.La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda del Senado, pero no ha sido dictaminada, por lo que Ríos Piter presentó una excitativa para que se lleve a cabo."El PRI señalaba que estaría dispuesto a legislar en materia federal sobre el asunto del fuero, es algo que lastima a la gente, se mantiene la percepción de que el fuero se ha convertido en una imagen de impunidad, en una suerte de privilegio del cual gozan los legisladores o hasta el propio presidente de la República para infringir la ley."Qué mejor ejemplo tenemos que el de un diputado suplente que se atrinchera en la Cámara de Diputados para querer acceder, no a hacer leyes, no a trabajar en el Poder Legislativo, sino a tener el fuero", señaló.Tarín García, exdirector de Adquisiciones de Chihuahua, se quedó 30 horas en la Cámara baja y luego abandonó el recinto con una suspensión provisional que impidió su detención por el delito de peculado.El senador enfatizó que no se puede seguir permitiendo que la impunidad permee en este y otros casos, por lo llamó al coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, César Camacho, a trabajar en la eliminación del fuero."Es preocupante a todas luces lo que acaba de suceder ayer en la Cámara de Diputados, donde Antonio Tarín García lo vimos todos en su condición de refugiado, adentro de un cubículo de la Cámara de Diputados."Y que después de estar refugiado, intentando meterse digamos por la puerta de atrás para obtener fuero, después vemos que se le entrega un amparo, cuando hay claros señalamientos de que ha cometido actos en contra de la ley", añadió Piter.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.