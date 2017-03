Increpan a Aurelio Nuño durante evento

Chihuahua─ El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, fue increpado por una madre de familia y un maestro de Guerrero tras hablar de las desigualdades educativas.El titular de la SEP había concluido su discurso sobre la desigualdad educativa que, aseguró, es uno de los principales desafíos.Incluso señaló que por años el sistema educativo, lejos de romper las desigualdades, las perpetuaba."En las últimas décadas eso es lo que ha sucedido en el sistema educativo, ha ayudado a mantener la desigualdad", expresó.En términos generales el sistema educativo no tiene la calidad que se desea, como lo reflejan las evaluaciones nacionales, internacionales e incluso cualquier análisis sobre el sistema, expresó en el Seminario permanente sobre desigualdad socioeconómica, ciclo 2017, desigualdad educativa, que se realizó en el Colegio de México.Al concluir su intervención, tras los aplausos, mientras se ponía de pie, una señora se levantó de su lugar y reclamó a los integrantes del presidium que no hubieran permitido el diálogo con el secretario.Por ello, sin que le dieran la palabra, con el titular de la SEP de pie en el presidium, la mujer reclamó que se hagan reformas educativas que no toman en cuenta a los maestros.Dijo que en el Colegio de México se reúnen los académicos con el secretario y nadie escucha a los maestros que son los verdaderos expertos, y que están en el salón de clases con 30 o 40 alumnos.Reclamó al secretario que se evalúe a los maestros, pero no a los funcionarios."El secretario de Educación Pública salió por todas las redes porque dijo "ler" ¿Cómo es posible que el secretario de Educación Pública se atreva a hablar de desigualdad educativa, hablando así?."¿Usted tuvo el mérito para ser secretario de Educación Pública? ¿Quién los evalúa a ustedes?", cuestionó.También le preguntó que si reconociendo la desigualdad estaba dispuesto a bajarse el salario.Los cuestionamientos siguieron por mas de 5 minutos, con algunos aplausos por parte de los asistentes pero también reclamos por acaparar la discusión, lo que motivó que el maestro Samuel Leyva Comonfort le arrebatara la palabra a la señora para denunciar la falta de diálogo con la CNTE.Terminadas las intervenciones, que el Secretario escuchó completas y de pie, respondió a ambos.Les dijo que entre las razones por las que se cambió el modelo educativo y se hizo la reforma está el interés de romper con la desigualdad en el sistema educativo.Al finalizar el evento, la señora, quien dijo ser madre de familia de un alumno de un preescolar por Constituyentes, dijo que no daría su nombre "porque no quiere ser famosa".

