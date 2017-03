Pide Movimiento Ciudadano juicio político vs #JuezPorky

Ciudad de México─ Los diputados de Movimiento Ciudadano pidieron iniciar un juicio político para destituir del cargo e inhabilitar a Anuar González Hemadi, el juez que concedió un amparo a uno de los llamados "Porkys", implicados en la violación de una menor en Veracruz.El Consejo de la Judicatura Federal suspendió ayer a González Hemadi, quien concedió el amparo argumentando que si bien Diego Gabriel Cruz Alonso, uno de los llamados "Porkys", tocó a la menor pero no tuvo "lasciva", pero los legisladores argumentan que eso no es suficiente."Jueces como él no pueden estar a cargo de la justicia, jueces como él nos violentan todos los días y a todas horas, acusó la diputada Candelaria Ochoa.Junto con Jorge Álvarez Máynez, Verónica Delgadillo García y Víctor Manuel Sánchez Orozco entregaron la solicitud de juicio político esta mañana para lo que buscan sea un castigo ejemplar en contra del juez que ya fue suspendido."Lo que pasó con el juez en el caso Daphne (la menor agredida por los 'Porkys') es lo que ha pasado y lo que pasa con muchísimas mujeres en este país, que se les comete una agresión, que atenta contra su integridad y no pasa nada. No podemos permitir que ese tipo de jueces que violan los derechos humanos sigan trabajando en México", exigió Verónica Delgadillo.Los legisladores de MC entregaron la solicitud en la Dirección de lo Contencioso de San Lázaro, la ratificarán este mismo día y luego van a esperar que se discuta en el Pleno.Los diputados criticaron la lentitud de la justicia mexicana en un caso que ocurrió hace más de un año, donde están involucrados hombres adinerados de Veracruz y en el que las autoridades no actuaron sino hasta que fueron obligados por la presión social."En el caso de Daphne se junta la incompetencia de las instituciones, las relaciones públicas de las familias de los culpables y el machismo en este país, y eso ya no podemos permitirlo", dijo Ochoa.El Artículo 110 de la Constitución establece que los jueces de Distrito podrán ser sujetos de juicio político por parte de la Cámara de Diputados, la cual podrá imponer como sanción la destitución del cargo y la inhabilitación para ejercer un puesto público durante un tiempo determinado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.