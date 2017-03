Exfuncionaria destapó ‘cloaca’ en Consejo de la Judicatura

Ciudad de México─ Una exfuncionaria del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), llamada Rosa Suárez, fue la persona que avisó de la existencia de una bolsa con 4 millones de pesos en efectivo en el vehículo oficial que usaba Francisco Javier Pérez Maqueda, exdirector de Inmuebles y Mantenimiento del órgano judicial.De acuerdo con la denuncia presentada ante la PGR por Miguel Francisco González Canudas, director general de asuntos jurídicos del CJF, Suárez enteró del hecho a Rosa María Vizconde Ortuño, secretaria ejecutiva de administración de la Judicatura y superior jerárquica del ahora exfuncionario.El viernes 10 de febrero a las 18:51 horas, Vizconde Ortuño recibió en su teléfono una fotografía de un vehículo Sentra color blanco, que estaba en el estacionamiento de su edificio, en la Avenida Picacho Ajusco. La imagen venía acompañada de un mensaje."Rosy, creo que debes saber esto! En el estacionamiento del Ajusco está estacionado este carro y le encontraron una bolsa con un millón y medio de pesos en efectivo adentro, me dicen que corresponde a obras, pero nadie se atreve hacértelo saber", dice el texto que le envió Suárez."Pero pues yo no me puedo quedar con esa información, nadie sabe que te lo estoy diciendo".La remitente había trabajado en el CJF y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, según Vizconde Ortuño.El carro del que hablaba era un Sentra que estaba asignado a Pérez Maqueda, en ese momento director de Inmuebles y Mantenimiento del CJF y de viaje por Tepic, Nayarit.¿Sabes quién se los encontró o detectó seguridad?, preguntó Vizconde."No, porque como el que lo encontró tiene miedo, se lo pasó a otros. Pero sí investiga, no te vayan a meter en un lío a ti. Que el carro está estacionado porque el que lo tiene asignado está de comisión", dijo Suárez, según la conversación por escrito.Vizconde enseguida redactó el oficio SEA/0356/2017 para informar del chat a sus superiores.Francisco Javier Pérez Maqueda, el exdirector de Inmuebles y Mantenimiento del Consejo de la Judicatura Federal, es más cercano al ministro presidente Luis María Aguilar, que muchos otros funcionarios del Poder Judicial de la Federación.El exservidor público desde hace tiempo es vecino del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del CJF, dentro de un condominio horizontal de 12 casas, en la colonia San Jerónimo Lídice.Pérez Maqueda vive en la casa con el número 1 y Aguilar Morales en la 10. Ambos llevan algunos años de tener registrado allí sus domicilios, según datos consultados.El 25 de febrero de 2015, el Pleno del CJF aceptó la renuncia de José Luis López Díaz Barriga como titular de esa dirección y acordó designar a éste como su sucesor. Aguilar había asumido la presidencia de la Corte, apenas el mes anterior.Una semana antes, el 18 de febrero, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma del Artículo 18 del Acuerdo General del Pleno de la Judicatura, en el cual se le otorgó al consejero presidente del CJF la facultad de proponer el nombramiento de las direcciones generales como la de Pérez Maqueda.Según la modificación de la fracción IV del artículo, el presidente a partir de ese momento tiene la facultad de proponer al Pleno, dentro de los 15 días siguientes a que se dé la vacante, el nombramiento de los titulares de direcciones generales que no estén a su cargo, como es la de Inmuebles y Mantenimiento.

