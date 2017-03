Cemex descarta colaborar con el muro de Trump

La multinacional Cemex reiteró que no participará en el suministro de insumos para construir el muro fronterizo proyectado por el gobierno de Donald Trump, informó la agencia Notimex.Así lo destacó el presidente de la compañía, Rogelio Zambrano Lozano, previo a la asamblea anual con accionistas, y resaltó que observan una tendencia ascendente en México, impulsada por proyectos de infraestructura pública y vivienda."Quiero precisar un tema referente a la posible construcción del muro entre la frontera de México y Estados Unidos, como ustedes saben, Cemex no se inscribió en la convocatoria que se lanzó hace unas semanas para participar en dicho proyecto", señaló.Puntualizó que “esto avala nuestra postura: Cemex no participará en ese proyecto”.El directivo expuso que “lo que, si haremos, es continuar reforzando las bases de nuestra organización para ser más competitivo y poder así lograr nuestro objetivo de recuperar nuestro grado de inversión”.Zambrano Lozano recalcó que “nosotros no vamos a participar en ese proyecto”, sin entrar en mayores detalles, ni explicar los motivos de la cementera.Por otra parte, destacó que para este año tienen perspectivas favorables para la mayoría de las regiones en donde tienen operaciones, incluyendo sus dos principales mercados, México y Estados Unidos."En el caso mexicano, continuamos con una tendencia ascendente, viene el tema industrial fuerte, el tema comercial igual, la vivienda ha reaccionado, la banca apoyando con hipotecas de una manera importante”, subrayó.El directivo manifestó que “el Infonavit sigue fomentando la vivienda y eso nos va a traer a nosotros sin duda más consumo".Igualmente, apuntó, “hay algunos proyectos de infraestructura que están todavía trabajándose en México, como el proyecto del Aeropuerto de la Ciudad de México, en el cual ya trabaja Cemex, en diferentes áreas".Reiteró que las demandas en estos dos países tienen perspectivas alentadoras, positivas."Esto viene desde hace varios años, la tendencia continúa y en el caso de Estados Unidos con los futuros programas de infraestructura, creemos que todavía va a venir mucho mayor", dijo.Aun sin ellos, comentó, hay programas de infraestructura en los Estados Unidos que están funcionando, es un billón de dólares por los próximos cinco años, que está manteniendo a la industria muy ocupada.En el tema financiero, informó que “el año pasado redujimos la deuda en aproximadamente dos mil 300 millones de dólares, mejorando nuestra razón de apalancamiento significativamente".La empresa obtuvo una utilidad neta el año pasado por 750 millones de dólares, la cifra más alta en la última década, y las ventas netas crecieron un cuatro por ciento y ascendieron a 13 mil 403 millones de dólares.

